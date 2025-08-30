Slušaj vest

Od 1. septembra ponovo će biti dostupni turistički vaučeri u Republici Srpskoj, u vrednosti od 100 KM, koje će ljubitelji banja, planina i drugih domaćih destinacija moći koristiti do kraja novembra tekuće godine, najavili su iz Ministartsva trgovine i turizma Srpske.

Dodaju da spisak prijavljenih ugostiteljskih objekata, kao i spisak turističkih agencija, koje učestvuju u šemi dodjele turističkih vaučera, možete pogledati na linku Ministarstva trgovine i turizma u delu “Spisak privrednih subjekata koji učestvuju u projektu”.

Podsetimo, Vlada Srpske je već u nekoliko navrata realizovala projekat turističkih vaučera sa ciljem podsticanja domaćeg turizma i popunjavanja smeštajnih kapaciteta u predsezoni i postsezoni.

Do sada je ovaj vid podrške pokazao odlične rezultate, zabeležen je konstantan rast broja dolazaka i noćenja, a u projekat je uključen rekordan broj hotela, motela i drugih smeštajnih objekata širom Srpske.

Kurir/Adria press

