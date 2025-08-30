Slušaj vest

Žene koje se odluče da imaju više dece, na društvenim mrežama doživljavaju lavinu negativnih komentara. Da li su oni koji su skriveni iza tastatura prava slika našeg društvenog licimerja, koje u poslednje vreme sve češće udara i na porodične vrednosti, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, Vanja Milošević, ginekolog, psiholog Marija Milenković, majka petoro dece Jelena Proroković i Maja Kovačević, majka 11-oro dece.

Milošević: Koja je uloga struke u podsticanju želje za proširenjem porodice?

Milošević je najpre podelio priču koju je definisao kao apsurd, a odnosi se na svetski fenomen gde žene kupuju lutke koje kasnije predstavljaju kao svoje prave sinove i ćerke.

Foto: Kurir Televizija

- Žene u svetu i Evropi vezuju se za lutke koje su neverovatno autentične i podsećaju na prave bebe, prave im rođendane, vode ih sa sobom. Traže da postoje bolnice, klinike i odeljenja gde će te lutke da se leče. Ljudskom ludilu i apsurdu nema kraja.

Kako bi se tema majčinstva vratila u fokus, uloga stuke je neminovna. Milošević kaže da se većina žena koje su rodile jedno dete upravo na tome i zaustavlja, baš zbog traume koju su doživele tokom pripreme i porođajnog procesa.

- Mi kao struka treba da budemo vetar u leđa ženama koje su odlučile da rađaju, u svakom segmentu toga. Većina žena koje posle prvog nisu rodile drugo i treće dete, za to imaju izgovor loše iskustvo koje su ponele iz trudnoće i porođaja.

Foto: Kurir Televizija

Milenković: Zašto se višečlane porodice vezuju za siromaštvo?

Milenković je podelila iskustvo do kojeg je došla tokom rada sa svojim klijentima.

- U nekim krugovima elite je degradirajuće da čujete da neko ima petoro ili više dece. Znam da čak i moje klijentkinje govore da je pripadanje porodici nešto što je rezervisano za siromaštvo i druge društvene slojeve.

Milenković se nadovezala na Miloševićeve reči koje se odnose na stručnu podršku, ističući da se njena važnost prepliće i sa atomsferom koju stvara porodica.

- Vrlo je važan psihološki doživljaj kada žena postane majka, kao i podrška porodice. Naučno je dokazano da se u višečlanim porodicama nalaze bolji vaspitni modeli. Deca imaju međusobnu medijaciju, starija učestvuju u životu mlađe dece, razvijaju odgovornost, solidarnost i empatiju.

Foto: Kurir Televizija

Proroković: Od borbe za potomstvo do višečlane porodice

Proroković je otkrila da joj je bilo potrebno puno vremena kako bi stvorila porodicu kakvu ima danas. Prošla je kroz dugogodišnju borbu za potomstvo, iz nje izašla sa najvećom nagradom, te tako postala primer svim drugim ženama koje se nalaze u istoj situaciji i na ivici su da odustanu.

- Predrasude moramo da ostavimo sa strane. U ovu emisiju sam došla sa ciljem da ohrabrim žene u Srbiji koje su u situaciji da se bore za potomstvo, u takvoj situaciji sam se i ja našla. U trenutku kada je sve delovalo nedostižno, upoznala sam ženu koju sam samo tad videla. Bila je vedra, puna ljubavi, svaki čas su joj prilazila deca nešto da je pitaju. Objasnila je da ima petoro dece i da su njoj lekari svaki put kad bi rodila govorili da ne može da ima više trudnoća. To me je podiglo i pomoglo da se ponovo borim.

Foto: Kurir Televizija

Kovačević: 11-oro dece znači isto toliko zagrljaja

Kovačević je svojom pričom pokazala da ništa nije nemoguće. Njena porodica, uprkos svim predrasudama i osudama sa kojima se susrela, važi za skladnu, uspešnu i porodicu za primer. Iza takve slike stoje i godine truda i životnih poteškoća, ali Kovačević kaže da ih je sve prevazišla.

- Prošla sam različite periode života, a u jednom trenutku osetila sam se čak i postiđeno. To je sve trajalo do momenta dok ja nisam promenila sebe i počela da razmišljam drugačije.

Snagu je pronašla u veri. Ističe da joj nije važno mišljenje okruženja, već isključivo ono što joj se nalazi u duši.

- Nije bitno šta narod priča, bitno je šta mi radimo i želimo, kakva je naša duša i šta će Gospod reći na to. Bitno je da ga prizovemo u svoj život kako bi ga olakšali.

Život sa 11-oro dece pokreće mnoga pitanja, a najčešće ono sa kakvim poteškoćama se tako velika porodica susreće.

- Bude teško, suočavamo se sa raznim stvarima, ali radost toga da je u kući toliko dece i zagrljaja, čoveku sve bude lakše. Koliko ima problema, toliko ima i radosti. Kako oni rastu, preispitujem i sama sebe. Sada sam emotivna, primetila sam razliku i u deci - kaže Kovačević.

Kada su u pitanju finansije, jasno je da one ne mogu, a da ne predstavljaju određenu vrstu problema. Kovačević otkriva da je zajedno sa svojom decom pronašla način da im ne stvaraju prepreku.

- Finasijski je teško, hrana je skupa, mi na to mnogo trošimo. Naučila sam decu da nose patike od 2 hiljade dinara, nije im važno da imaju skupe. Novac nam ne pričinjava ni radost, ni zadovoljstvo, nama je bitno da imamo nešto da podelimo.

