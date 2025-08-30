Slušaj vest

Putnici leta kompanije Viz er (Wizzair) iz Herakliona za Beograd, koji je trebalo da sleti noćas posle ponoći na beogradski aerodrom, završili su jutros u Skoplju bez ikakvog prethodnog obaveštenja.

Kako kaže jedna putnica, juče je oko 60 turista iz Srbije trebalo da se vrati sa Krita, autobus ih je pokupio juče iz hotela oko 20 sati, bili su na aerodromu već u 21, avion je trebalo da poleti u 15 minuta posle ponoći i da budu u Beogradu po našem vremenu u 1.15.

Oko naših 60 turista završlo u Skoplju bez ikakvog objašnjenja Foto: Shutterstock

- Let je pomeran do jutros u pola 4 kada smo napokon poleteli. Ali, smo ubrzo sleteli u Skoplje, bez ikakvog obaveštenja. Onda su se putnici iz Srbije pobunili i nisu hteli da prođu pasošku kontrolu dok im se ne obezbedi prevoz. Na kraju je ta agonija trajala do pola 10 kad su poslali autobus. Tamo je bio pravi kolaps, bilo je bolesnih ljudi bez lekova, beba, ljudi su se svađali - kaže ona.

Let satima bio odlagan

Kako je navela jedna od putnica, oni nisu dobili nikakve informacije da će let biti otkazan.

- Po dolasku na aerodrom na Krit, počele su da nam stižu poruke na svakih sat vremena da se odlaže let. I to sve dok na kraju nije došlo do toga da u 4.20 ujutru letimo preko Skoplja, nije nam bilo jasno zašto. Držali su nas malo duže u avionu u Skoplju, nisu nam dali da izađemo dok jednoj ženi nije pozlilo. Oni su nas bukvalno ostavili na tom praznom aerodromu - rekla je ova putnica za N1.

Pilot Viz era rekao kako je njihovo radno vreme Foto: Beta Ap

Ona je dodala da je "avion otišao", a da je prethodno pilot Viz era rekao kako je njihovo radno vreme završeno i da će više informacija dobiti na aerodromu.

- Međutim, na aerodromu u Skoplju su bili iznenađeni, nisu imali pojma o čemu se radi, i policija i svi - kazala je.

Ona je istakla i da im je rečeno na aerodromu u Skoplju da je "Viz er njima prijavio da sleće prazan avion - ali je 200 putnika bilo u njemu".