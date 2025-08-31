Slušaj vest

Nova vrsta opasnih krpelja roda Hijaloma (Hyalomma) prvi put je potvrđena u Mađarskoj, a zbog klimatskih promena šire se ka severu, uključujući i Srbiju.

Ova vrsta ranije je živela u toplijim krajevima, a sada zabrinjava naučnike jer se pojavljuje i u regionima gde ranije nije postojala.

Krpelja iz roda Hijaloma nekada je živeo samo u toplijim krajevima Foto: Shutterstock

Profesorka Nevenka Aleksić sa Veterinarskog fakulteta ističe da iako ova vrsta krpelja nije nova za nauku, njihovo sve češće prisustvo u ovim krajevima predstavlja rizik po zdravlje ljudi i životinja.

Kako se prenosi

- Radi se o različitim vrstama krpelja roda Hijaloma. Valja napomenuti da su ovi krpelji ustanovljeni i u Srbiji još 70-ih godina, ali nisu bili toliko zastupljeni kao druge vrste -objašnjava profesorka Aleksić.

Za razliku od krpelja na koje su građani Srbije navikli, Hijaloma je, objašnjava ona, opasniji kako zbog svoje agresivnosti, tako i zbog bolesti koje može da prenese. Naime, ovi krpelji su potencijalni prenosioci krimsko-kongo hemoragične groznice - bolesti koja kod ljudi može imati fatalan ishod.

- Nažalost, moguće je da prenesu jednu jako tešku hemoragičnu groznicu... Bolest kod ljudi koja može, nažalost, fatalno da se završi - upozorava profesorka Aleksić.

Prenos se, dodaje, ne dešava samo direktnim ujedom krpelja.

Ovi krpelji mogu preneti jako tešku hemoragičnu groznicu Foto: Shutterstock

- Virus se može preneti i sa čoveka na čoveka - putem krvi, urina i drugih telesnih tečnosti. To je ono što ovu bolest čini dodatno opasnom - ističe ona.

Za razliku od već poznatih vrsta koje pasivno čekaju da im žrtva priđe, Hijaloma krpelji su izuzetno aktivni. Ne čekaju da padnu s drveta ili da ih neko zakači hodajući kroz travu - oni aktivno traže svog domaćina.

Šta je krimsko-kongoanska hemoragijska groznica



Prenosi se ubodom zaraženih krpelja

Može se preneti i kontaktom sa krvlju, tkivima ili telesnim tečnostima zaraženih ljudi i životinja

Početak je iznenadan - visoka temperatura, jaka glavobolja, bolovi u mišićima, umor, mučnina.

Nakon nekoliko dana mogu se javiti krvarenja na koži, desni, iz nosa, iz unutrašnjih organa.

Bolest može biti vrlo teška, sa stopom smrtnosti od 10 do 40 odsto

- Vrste roda Hijaloma su vrlo aktivne. Skloni su da sami traže žrtve, za razliku od tvrdih krpelja koji obično čekaju na biljkama - pojašnjava Aleksić.

Takođe, postoji i fizička razlika po kojoj se mogu prepoznati - zglobovi na nogama su im svetliji i to se čak može i golim okom zapaziti.

Ovaj deo Srbije u riziku

Iako Mađarska nije prirodno stanište za ove krpelje, njihovo prisustvo više ne iznenađuje. Promene klime, duža i toplija leta, sve blaže zime - sve to stvara pogodno tlo za njihovo razmnožavanje i opstanak.

Duža i toplija leta, kao i blaže zime su pogodno tlo za opstanak krpelja Foto: Shutterstock

- Krpelje svakako imamo, pitanje je samo da li su inficirani. Mađarska nikako nije endemsko područje za ovu infekciju, ali uslovi se menjaju - kaže profesorka.

Geografski gledano, severna Srbija već se nalazi u rizičnoj zoni.

- Krimsko-kongo groznica se do sada javljala do 50. stepena severne geografske širine, a Subotica, recimo, leži na 46. stepenu. Mi smo, dakle, vrlo blizu granice - upozorava profesorka Aleksić.