Slušaj vest

U Srbiji će sutra biti promenljivo i pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 22 do 27.

U Beogradu sutra pretežno oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 24.

Vreme narednih dana

U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo vreme.

U ponedeljak u prvom delu dana na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Jače prolazno naoblačenje sa pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u ostalim delovima Srbije.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija biće relativno nepovolјnaza za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Neraspoloženje i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije

Ne propustiteHrvatskaSNAŽNO NEVREME POGODILO I DUBROVNIK: Objavljeni apokaliptični snimci, ulice pretvorene u brzake i vodopade! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-30 145401.png
SrbijaOLUJNI VETAR NOSIO SVE PRED SOBOM, ČUPAO DRVEĆE IZ KORENA: Prve slike! Nevreme napravilo haos u Čačku i Mrčajevcima (FOTO)
cacak.png
DruštvoRHMZ SAMO NIŽE UPOZORENJA Srbiji slede pljuskovi, grmljavina, ali i ova meteo pojava! Sručiće se i velika količina kiše! Evo šta nas čeka prvih dana u septembru
nevreme.jpg
DruštvoSTIŽE HLADNI FRONT SA OLUJAMA, GRADOM I PLJUSKOVIMA: Uskoro nagla promena vremena, temperatura pada za više od 10 stepeni, na udaru prvo ovi delovi Srbije
shutterstock_325907063.jpg