TEMPERATURA PALA, STIGLO OSVEŽENJE! Danas pljuskovi sa grmljavinom, a evo šta nas čeka narednih dana
U Srbiji će sutra biti promenljivo i pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 22 do 27.
U Beogradu sutra pretežno oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 24.
Vreme narednih dana
U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo vreme.
U ponedeljak u prvom delu dana na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Jače prolazno naoblačenje sa pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u ostalim delovima Srbije.
Biometeorološka prognoza
Biometeorološka situacija biće relativno nepovolјnaza za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Neraspoloženje i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije