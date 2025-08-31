Slušaj vest

U Srbiji će sutra biti promenljivo i pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 22 do 27.

U Beogradu sutra pretežno oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 24.

Vreme narednih dana

U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo vreme.

U ponedeljak u prvom delu dana na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Jače prolazno naoblačenje sa pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u ostalim delovima Srbije.

Biometeorološka prognoza