Požar koji je danas izbio oko 19 časova u magacinu punom robe u Čelarevu kod Bačke Palanke je lokalizovan.

Kako prenosi Instagram stranica "backapalankadesavanja", požar je zahvatio veliki deo magacina, a trenutno se radi na dogašivanju.

Na terenu su vatrogasci iz Bačke Palanke i Novog Sada, kao i lokalni DVD-ovi, dodaje se.

Požar je zahvatio deo objekta, koji se koristi kao hladnjača ili magacin. Iz objekta se dizao gust dim koji se širio iznad naselja, a meštani su bili uznemireni zbog jakog mirisa i mogućeg širenja vatre.

Uzrok požara za sada nije poznat.