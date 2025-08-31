Slušaj vest

Posle 26 dana loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović završio je još jednu humanitarnu misiju, ovoga puta istrčao je 918 kilometara od rodne Loznice do Hilandara. Na put je krenuo na Ilindan, a na cilju bio na drugi veliki praznik, Uspenje Preveste Bogorodice, kao što je i planirao. Sada je trčao radi prikupljanja sredstava za besplatan boravak dece u letnjim kampovima u Hilandarskom selu u Sirejinskoj banji.

Nije lako bilo prevaliti tolike kilometre, ali je Kikanoviću, kako kaže, srce puno jer je ispunio cilj, uradio što je nameravao, a ujedno je sa hilandarskim bratstvom i svojim pratiocima proslavio veliki praznik na Hilandaru.

Foto: Privatna Arhiva

- Znao sam da neće biti jednostavno, ali nisam očekivao baš toliku vrućinu, bilo je tropski toplo. Zbog toga sam kretao rano ujutru da što više trčim po koliko-toliko svežijem delu dana, ali sve se to izdržalo. Bilo je i malo zdravstvenih problema, po neka povredica, žulj, nokte sam upropastio, ali bitno je da se posle ovoga super osećam. Sama pomisao da je Hilandar pokrovitelj, da imam njihov blagoslov, davala mi je snagu da lakše izdržim svaku deonicu. Stalno smo bili u kontakti sa kancelarijom Hilandara tako da znamo da smo imali veliku podrsku bratije sa Hilandara. Nadam se da sam bar malo doprineo održavanju dečijih kampova pod pokroviteljstvom Hilandara. Inače, prvi dečiji letnji kamp "Teofilos" pod pokroviteljstvom Hilandara, a u organizaciji Dobrotvorno-obrazovnog udruženja Svetog manastira Hilandara "Teofil 1198." počeo je u julu – kaže Kikanović.

Foto: Privatna Arhiva

On je dnevno prelazio po 40 kilometara, svaki dan po maraton, a imao je pratnju u automobilu. Prema njegovim rečima sa njim su bili zemljaci David Tomić i Vuk Milisav Simić, a pred kraj maratona pridružio im se Predrag Đorđević i oni su mnogo značili da ova misija uspe.

- Ovo je sigurno moj poslednju duži maraton. Sve što sam imao u planu ostvario sam, koliko je bilo do mene pomogao sam drugima, sad želim da se posvetim malo više sebi. To ne znači da ću da se menjam, kad mogu uvek sam tu da pomognem koliko je u mojoj moći, posebno ako je reč o deci. Verujem da bi nam svima bilo mnogo bolje kada bi svako na svoj način, kako može i ume, doprineo najviše što može da pomogne onima kojima je to potrebno – kaže Lozničanin koji je još jednom pokazao neverovatnu volju, veru, snagu i želju da obećano uradi.

Foto: Privatna Arhiva