AMSS se oglasio o prelazima Horgoš 2, Batrovci, Gradina i Preševo
Nema velike gužve na granicama, vozačima se savetuje oprez zbog jakih pljuskova: Oglasio se AMSS - evo koliko se čeka na prelazima
Na graničnim prelazima Horgoš 2 ka Mađarskoj i Batrovci ka Hrvatskoj automobili se na izlazu iz Srbije zadržavaju do 60 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.
Na prelazima Gradina ka Bugraskoj i Preševo ka Makedoniji putnička vozila čekaju između 30 i 40 minuta.
AMSS je upozorio vozače da uspore na deonicama gde su trenutno jaki pljuskovi i smanjena vidljivost.
Kurir.rs/Beta
