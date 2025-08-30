Slušaj vest

Na graničnim prelazima Horgoš 2 ka Mađarskoj i Batrovci ka Hrvatskoj automobili se na izlazu iz Srbije zadržavaju do 60 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Na prelazima Gradina ka Bugraskoj i Preševo ka Makedoniji putnička vozila čekaju između 30 i 40 minuta.

AMSS je upozorio vozače da uspore na deonicama gde su trenutno jaki pljuskovi i smanjena vidljivost.

Kurir.rs/Beta

