U pojedinim gimnazijama učenici traže i da prvi radni dan bude nenastavan za sve, osim za prijem novih đaka. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da se radi o politizaciji obrazovnog sistema i da će njegov resor insistirati na normalizaciji nastavnog procesa.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da su sva razrešenja pojedinih direktora osnovnih i srednjih škola u proteklom periodu "strašno ispolitizovana".

"Ne radi se ni o kakvim represivnim merama. Od 1.680 srednjih i osnovnih škola u Srbiji, svega u 1,3 odsto, dakle u 25 škola, došlo je do razrešenja. Svako razrešenje bilo je bazirano na odgovarajućim izveštajima prosvetne inspekcije i zasnovano na vrlo jasnim uočenjima i nepravilnostima u obavljanju službe upravitelja škola. Što se tiče direktora, 75 njih je iz različitih razloga podnelo ostavke u prethodnom periodu – dakle, negde oko dva do tri odsto. To je realnost", ističe Vuk Stanković.

Dejan Vuk Stanković Foto: Printscreen/RTS

Navodi da je u većini slučajeva aktivna manjina glasnija i politizovanija od većine.

"Imate tu i zainteresovanih strana, poput pripadnika političkih stranaka, koji nisu deo obrazovnog sistema, a koji su uključeni u ove slučajeve", naglašava ministar prosvete.

Na pitanje kako komentariše pozive na obustavu rada zbog toga što je, kako su naveli pojedini profesori, određenim kolegama istekao ugovor, a nije produžen, Vuk Stanković ukazuje da je i u ovom kontekstu "stvar ispolitizovana" i napominje da se ugovor o radu na određeno vreme produžava u zavisnosti od dva parametra – procene načina na koji je obavljao svoju funkciju i potreba procesa rada.

"Tamo gde nema potrebe za angažovanjem, što procenjuje direktor, tamo ugovori nisu obnovljeni. Tamo gde ima, tamo su obnovljeni. Politizacija je u ovo pitanje uneta sa ciljem da neko prikaže da Ministarstvo prosvete sprovodi represivne mere. Da razjasnimo, osnovna svrha škole je nastava i ocenjivanje učenika u pogledu sticanja znanja i veština. Ako neko neće da učestvuje u tom procesu, šta je razlog da mu obnovimo ugovor – to što je bio na opozicionoj strani? U prosvetnom sistemu Srbije ceni se samo rad, trud i zalaganje i mi se zalažemo za punu primenu onoga što se zove meritokratski princip", tvrdi Vuk Stanković.

"Normalizacija obrazovnog procesa"

Ministar prosvete Vuk Stanković smatra da je u narednom periodu najveći izazov za njegov resor normalizacija funkcionisanja obrazovnog sistema.

"U tom smislu, mislim na izvođenje nastavnog procesa i aktivnog rada sa učenicima i proveru njihovog stečenog znanja prema zacrtanim planovima i programima, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama i gimnazijama. Tome se nadamo od 1. septembra. Da li će svi u tome učestvovati, na njima je da procene i odluče. Mi ćemo, kao resor u Vladi Srbije, reagovati prema tim odlukama u skladu sa zakonom. Sigurno ćemo se boriti protiv politizacije obrazovnog procesa", objašnjava Vuk Stanković.

Govoreći o procesu optimizacije rada osnovnih i srednjih škola, resorni ministar ističe da je taj zadatak konstantan.

"Imamo nekih situacija kada zbog migracija nemamo dovoljan broj učenika za formiranje odeljenja, pa se tada odobravaju takozvana 'patuljasta odeljenja'. To su dinamični procesi koji se prate na mesečnom nivou i reaguje se prema potrebama", kaže Vuk Stanković.

Na pitanje da obrazloži svoj stav oko materijalnog položaja prosvetnih radnika, Vuk Stanković navodi da Ministarstvo prosvete radi na tome da se u dozvoljenim ekonomskim granicama što je moguće više poboljša položaj prosvetnih radnika.

"Mi ćemo gledati da plate prosvetnih radnika budu iznad prosečne u Srbiji, ali to zavisi od ukupnih ekonomskih prilika", smatra Vuk Stanković.

"Blokade zgrada fakulteta direktno štete univerzitetu"

Kada je reč o stanju na visokoškolskim ustanovama u državi, resorni ministar napominje da je njegov stav da sve visokoškolske ustanove treba da budu deblokirane.

"Da bi se ispiti regularno održavali, oni moraju da se održavaju u prostoru visokoškolske ustanove. Dakle, svi oni koji su posvećeni, pod znacima navoda, blokadama zgrada, moraju da znaju da ta desuverenizacija uprava fakulteta kroz blokadu zgrada jeste nanošenje direktne štete i fakultetu i univerzitetu. Vreme je da stavimo tačku na to, da to posmatramo kao prošlost i da politički proces vodimo tamo gde treba da se vodi", zaključuje Vuk Stanković u razgovoru za Jutarnji program Radio-televizije Srbije.