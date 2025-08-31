Na karavanu organizovano i takmičenje beba u puzanju

Slušaj vest

Treća stanica kampanje "Karavan roditeljstva - Porodica u srcu" bio je Aranđelovac, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović istakao je da Karavan roditeljstva predstavlja još jedan od vidova podrške koju država, preko Ministarstva, pruža porodicama u svim delovima zemlje.

Ministarstvo za brigu o porodici ove godine opredelilo šest miliona dinara za Aranđelovac Foto: Ministarstvo za brigu o porodici/Tijana Ćirić

- Srbija je zemlja porodice. Srbija je porodicu prepoznala kao najvredniji nacionalni resurs i postavljanje porodice u centar društveno-političkog dešavanja je prioritet naše politike. Ministarstvo ostaje siguran partner opštinama i gradovima za sve mere podrške i projekte koji se realizuju na lokalu, a koji doprinose unapređenju kvaliteta života i stvaranju uslova za veći broj dece - poručio je Pejović i dodao da je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ove godine opredelilo šest miliona dinara za Aranđelovac za projekat koji podrazumeva revitalizaciju tri lokacije u gradskom području opštine sa dečjim i sportskim igralištima.

U okviru karavana organizovana i puzujada za najmlađe Foto: Ministarstvo za brigu o porodici/Tijana Ćirić

U okviru aktivnosti u Aranđelovcu održana je puzijada za najmlađe, kao i školica za roditelje. Bebe su tom prilikom nagrađena medaljama, poklon paketima i diplomama, a tri najmlađe i auto-sedištima.

Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja održali su roditeljima interaktivnu pokaznu vežbu o bezbednosti dece u saobraćaju.

Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja održali pokaznu vežbu Foto: Ministarstvo za brigu o porodici/Tijana Ćirić

Kao i u prethodnim lokalnim samoupravama, i danas su roditelji u Aranđelovcu odgovarali na pitanja u okviru ankete o informisanosti o pronatalnim merama na republičkom i lokalnom nivou.

Prikupljeni odgovori biće analizirani i poslužiće kao osnov za unapređenje postojećih i osmišljavanje novih mera.

Karavan je u Aranđelovcu okupio veliki broj porodica i dece u prijatnoj atmosferi, šaljući snažnu poruku o značaju porodice kao stuba društva.