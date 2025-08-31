Aranđelovac ugostio Karavan roditeljstva! Pejović: Porodica je najvredniji nacionalni resurs!
Treća stanica kampanje "Karavan roditeljstva - Porodica u srcu" bio je Aranđelovac, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.
Pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović istakao je da Karavan roditeljstva predstavlja još jedan od vidova podrške koju država, preko Ministarstva, pruža porodicama u svim delovima zemlje.
- Srbija je zemlja porodice. Srbija je porodicu prepoznala kao najvredniji nacionalni resurs i postavljanje porodice u centar društveno-političkog dešavanja je prioritet naše politike. Ministarstvo ostaje siguran partner opštinama i gradovima za sve mere podrške i projekte koji se realizuju na lokalu, a koji doprinose unapređenju kvaliteta života i stvaranju uslova za veći broj dece - poručio je Pejović i dodao da je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ove godine opredelilo šest miliona dinara za Aranđelovac za projekat koji podrazumeva revitalizaciju tri lokacije u gradskom području opštine sa dečjim i sportskim igralištima.
U okviru aktivnosti u Aranđelovcu održana je puzijada za najmlađe, kao i školica za roditelje. Bebe su tom prilikom nagrađena medaljama, poklon paketima i diplomama, a tri najmlađe i auto-sedištima.
Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja održali su roditeljima interaktivnu pokaznu vežbu o bezbednosti dece u saobraćaju.
Kao i u prethodnim lokalnim samoupravama, i danas su roditelji u Aranđelovcu odgovarali na pitanja u okviru ankete o informisanosti o pronatalnim merama na republičkom i lokalnom nivou.
Prikupljeni odgovori biće analizirani i poslužiće kao osnov za unapređenje postojećih i osmišljavanje novih mera.
Karavan je u Aranđelovcu okupio veliki broj porodica i dece u prijatnoj atmosferi, šaljući snažnu poruku o značaju porodice kao stuba društva.
Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju uz podršku UNDP trenutno sprovodi drugi ciklus Karavana, koji podrazumeva posetu i aktivnosti u deset lokalnih samouprava širom Srbije.