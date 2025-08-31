Slušaj vest

Jednog muškarca u Kladovu, dok je ručao u bašti hotela, ujela je zmija koja se nalazila ispod stola.

Snimak incidenta ubrzo je osvanuo na TikTok nalogu kikap_030, a na snimku se vidi čovek kako u bolovima drži nogu, dok su oko njega zbunjeni konobar i gosti.

Ovaj video užasnuo je mnoge ljude, a autorka je u komentarima navela da je zmija bila ispod stola. Muškarac je, kako je navela, pomoć potražio u bolnici.

Čovek se drži za nogu, oko njega konobari i gosti
Muškarac je sedeo i ručao kada ga je zmija ugrizla Foto: Tik Tok Printscreen/kikap_030

Nije poznato o kojoj vrsti zmije se radi niti kakvo je trenutno zdravstveno stanje povređenog, ali u Srbiji se najčešće mogu sresti neotrovne zmije poput belouške i smukulje, koje nisu opasne po čoveka, dok su otrovnice poskok i šarka - znatno ređe.

poskok se priprema za napad
U Srbiji žive i otrovne vrste - poskok i šarka, ali se ređe sreću Foto: Youtube/Aventura in Romania

Ipak, lekari upozoravaju da svaki zmijski ujed zahteva ozbiljan pristup i pregled u zdravstvenoj ustanovi, jer i neotrovni ugrizi mogu izazvati infekciju ili alergijsku reakciju.

Stručnjaci savetuju da u slučaju ujeda zmije treba ostati smiren, imobilisati ujedeni deo tela, ne pokušavati isisavanje otrova ili pravljenje rezova, već što pre potražiti medicinsku pomoć.

Takođe, preporuka je da se na otvorenom prostoru u prirodi ili baštama obrati pažnja gde se sedi ili hoda, posebno tokom toplih dana kada su zmije najaktivnije.

Ovaj nesvakidašnji slučaj u Kladovu još jednom podseća koliko je važno oprezno se ponašati u prirodnom okruženju, ali i da je u ovakvim slučajevima izuzetno važna brza reakcija okoline i lekara.

