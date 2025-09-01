Slušaj vest

Oko 740.000 đaka u Srbiji - približno 510.000 osnovaca i 230.000 srednjoškolaca, danas će ponovo sesti u školske klupe!

Kao i svake godine, nastava će početi intoniranjem himne "Bože pravde".

Prvi raspust već u novembru Foto: Shutterstock

Za učenike u centralnoj Srbiji, prvo polugodište trajaće do 30. decembra, a drugo počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine. Osnovci završavaju nastavu 12. juna 2026. dok će srednjoškolci školsku godinu privesti kraju sedam dana kasnije, odnosno 19. juna 2026.

Mali maturanti poslednje časove imaju 29. maja, maturanti gimnazija 22. maja, a maturanti srednjih stručnih škola 29. maja naredne kalendarske godine.

Đake očekuju i raspusti - jesenji je planiran za 10. i 11. novembar ove, a sretenjski raspust od 16. do 20. februara i prolećni raspust od 10. do 14. aprila 2026. godine. Na sve njih treba pridodati i vikende, pa će slobodnih dana za neke raspuste biti više nego dovoljno.

U Vojvodini je kalendar nešto drugačiji - prvo polugodište u osnovnim i srednjim školama traje do 23. decembra, a drugo počinje 12. januara. Takođe, za đake u Vojvodini razlikuje se i termin prolećnog raspusta, koji kod njih počinje 3. aprila, a završava se 14. aprila.

Za sada nijedan od četiri reprezentativna sindikata prosvete ne najavljuje obustavu rada. Ipak, deo srednjoškolaca najavio je da će izostati sa nastave kako bi učestvovao u protestu i komemorativnoj šetnji.

Radićemo na tome da plate prosvetara budu iznad proseka, rekao je Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je u narednom periodu najveći izazov za njegov resor normalizacija funkcionisanja obrazovnog sistema.

- U tom smislu, mislim na izvođenje nastavnog procesa i aktivnog rada sa učenicima i proveru njihovog stečenog znanja prema zacrtanim planovima i programima, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama i gimnazijama. Tome se nadamo od 1. septembra. Da li će svi u tome učestvovati, na njima je da procene i odluče. Mi ćemo, kao resor u vladi Srbije, reagovati prema tim odlukama u skladu sa zakonom. Sigurno ćemo se boriti protiv politizacije obrazovnog procesa - kazao je ministar za RTS i dodao da će Ministarstvo raditi na tome da plate prosvetnih radnika budu iznad prosečne u Srbiji, ali da to zavisi od ukupnih ekonomskih prilika.

Rekao je i da je u protekloj školskoj godini 75 direktora škola podnelo ostavke iz različitih razloga, navodeći i da je razrešeno dužnosti 25 direktora na osnovu nalaza prosvetne inspekcije.