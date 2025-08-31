Slušaj vest

Za meningokoknu bakteriju prvi put sam čula tek kada sam svoje dete, svoje čedo, ugledala na odeljenju intenzivne nege, priključeno za aparate, dok se bori za život. To jutro je bilo sve u redu, ponašao se normalno, kretao se, pričao sa nama... A onda, samo nekoliko sati kasnije - ležao je u veštačkoj komi... Otišao je tako brzo, da brže nije mogao. Nismo još ni bili svesni šta se događa!

Ovim rečima, kroz jecaje i suze, za Kurir govori Tanja Vasković iz Beograda, majka desetogodišnjeg Nenada, dečaka koji je 22. aprila izgubio bitku sa meningokoknom sepsom - retkom, ali izuzetno agresivnom bakterijskom infekcijom krvi.

Majka Tanja i dalje ne može da veruje da njenog sina više nema Foto: Privatna Arhiva

Nakon potpuno neshvatljive smrti svoga sina, Tanja i njen suprug Dragan rešili su da pričaju o ovoj bakteriji kako bi digli svest javnosti o potencijalnoj opasnosti, o kojoj se zapravo malo zna.

- Te večeri, 21. aprila, Neša je dobio temperaturu oko 39. Povraćao je u toku noći, dala sam mu sirup i supicu da ne dehidrira. Nije bio malaksao, ništa što bi nas posebno zabrinulo. Samo povremena groznica... - priseća se Tanja.

I sutradan je imao povišenu temperaturu, ali se ponašao sasvim uobičajeno. Bio je uskršnji raspust, pa nije išao u školu. Otac Dragan ostao je s njim do ranog popodneva, pa otišao na posao.

Dečaku se pojavila modrica između prstiju i pukao je kapilar Foto: Privatna Arhiva

- Oko pola dva ga zovem na video-poziv. "Gde je ljubav majkina?", pitam ga. Pokazao mi je da mu se između prstiju pojavilo crvenilo, kao kad se uštineš. Primetila sam i da mu je oko krvavo, kao da je pukao kapilar. Odmah sam mu rekla: "Mama stiže, idemo kod lekara."

Na putu ka njemu, Tanja uvećava njegovu sliku koju je napravila dok su pričali.

Na ekranu je ugledala nešto što će zauvek pamtiti - lice njenog sina počelo je da poprima modroplavu boju. Na bradi je već imao tamnu modricu.

Brzo su stigli u DZ Zvezdara. Doktorka je odmah prepoznala o čemu je reč, ali majci nije htela da kaže.

Neši se stanje jako brzo pogoršavalo Foto: Privatna Arhiva

- "Ako vam kažem, strovalićete se sa stolice", rekla je. Samo mi je objasnila da je zarazno, svaki put kada ga je pipnula, prala je ruke. Dala nam je uput za "Tiršovu" i rekla: "Odmah idite!" Pre nego što smo izašli iz ordinacije, tražila je od ljudi koji su bili u hodniku da svi pređu na drugu stranu - govori neutešna majka.

Na izlasku iz Doma zdravlja dečak je tiho izgovorio: "Mama, ja ništa ne vidim."

Mislila je da je od jakog sunca. Samo ga je zagrlila i rekla: "Nasloni se na mamu, ljubavi." U kolima je već počeo da plavi i gubi snagu.

Dr Snežana Rsovac: Jedna od najtežih infekcija Dr Snežana Rsovac, specijalista pedijatrije i dečje pulmologije u Univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova", kaže za Kurir da je meningokokna sepsa jedna od najtežih infekcija. Uzrokovana je meningokoknom bakterijom. - Najčešće je respiratorna infekcija. Ta bakterija ima mogućnost da prodre u krvotok i da izazove sistemsku infekciju i inflamaciju. Kao i sve bakterije, ona je svuda prisutna, ali od našeg genetskog i imunološkog sistema zavisi kako će se ispoljiti. U nekim slučajevima ona može dovesti do meningokokne sepse i meningitisa i taj proces, nažalost, može biti jako brz.

Lekari u "Tiršovoj" su učinili sve da pomognu Nenadu Foto: Privatna Arhiva

Lekari u "Tiršovoj" su ih čekali spremno, jer su im kolege iz DZ Zvezdara javile da dolaze. Neša je jedva hodao, ali se borio hrabro. Posle pregleda, odmah je upućen na CT, a zatim na intenzivnu negu.

- Doktorka me uvodi i kaže: "Svaki sekund je borba za život. Ne znamo šta će biti." Tada sam prvi put čula reč - meningokokna sepsa. Bio je na aparatima. Rekla sam mu: "Bori se, sine, moraš da se izboriš!" Ali kada su mu lice i telo počeli da modre, nastupila je sepsa. Bakterija je otišla direktno na mozak i napala organe. Više ništa nije moglo da se uradi - priča Tanja kroz suze.

Otac Dragan je pokrenuo peticiju da se usvoji "Nešin zakon" Foto: Privatna Arhiva

Nakon nezamislivog gubitka, otac Dragan odlučio je da pokrene inicijativu - da se usvoji Nešin zakon.

- Želimo da roditelji znaju da ova bakterija postoji, da može biti kobna, ali i da postoji vakcina. Trenutno se daje samo određenim kategorijama, a mi želimo da bude dostupna svima koji žele da zaštite svoje dete. To neće vratiti našeg Nešu, ali može spasti drugu decu! - poručuje Dragan.

Reanimacija trajala 45 minuta U otpusnoj listi deteta, u koju je Kurir imao uvid, navodi se da je dečak primljen u stanju teškog kliničkog šoka. Odmah je započeta intenzivna nadoknada tečnosti, zatim je stavljen na respirator zbog pogoršanja disanja i svesti. Usled jakog krvarenja iz nosa i digestivnog trakta, dobio je krvnu plazmu čak i pre određivanja krvne grupe. Uprkos svim naporima lekara, u 18.15 sati došlo je do srčanog zastoja. Reanimacija je trajala 45 minuta, ali bez uspeha. U 19 sati proglašena je smrt. Kao uzrok navedena je meningokokna sepsa, komplikovana meningitisom.

Tanja i Dragan imaju ćerku, a Dragan i sina iz prvog braka. Svi oni su mnogo stariji od Nenada, koji je došao kao iznenađenje - ali željeno i blagosloveno dete.

Nenad je bio nenadano, ali jako voljeno i željeno dete Foto: Privatna Arhiva

- Sestra mu je starija 18 godina. Ime je dobio baš zbog toga - Nenad. Bio je naša velika sreća. Nakon porođaja, na stolu na kom sam ga rodila lekar mi je otkrio da imam rak grlića materice. Brzo potom sam prošla kroz operaciju, zračenje i terapije. Da nije njega, možda danas ne bih bila živa. On je spasao mene, a ja nisam uspela da spasem njega - neutešna je Tanja, koja takođe traži obaveznu edukaciju o meningokoknoj sepsi u školama i domovima zdravlja, brzu proceduru dijagnostike u hitnim službama, bolju vidljivost podataka o ovoj bolesti i dostupnost vakcina svima koji to žele.

U IZJZS "Batut" nisu odgovorili na pitanja koja smo im uputili ovim povodom.