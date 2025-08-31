Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je u Vrnjačkoj Banji naše borce koji borave u hotelu Merkur na rehabilitaciji i oporavku.
BRIGA O NAŠIM BORCIMA NIJE OBAVEZA, VEĆ ČAST: Ministarka Stamenkovski posetila u Vrnjačkoj Banji borce koji borave na rehabilitaciji i oporavku (FOTO)
- Briga o našim borcima nije obaveza, već čast. Posetila sam u Vrnjačkoj Banji vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodične invalidnine koji borave u hotelu Merkur na rehabilitaciji i oporavku - piše na zvaničnom Instagram nalogu Milice Đurđević Stamenkovski.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja omogućilo je ovu podršku, izdvojivši 50 miliona dinara.
- Njihova snaga i žrtva obavezuju nas da se stalno trudimo da im pružimo dostojanstvenu negu i zasluženo poštovanje - istakla je ministarka Stamenkovski.
