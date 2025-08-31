Slušaj vest

- Briga o našim borcima nije obaveza, već čast. Posetila sam u Vrnjačkoj Banji vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodične invalidnine koji borave u hotelu Merkur na rehabilitaciji i oporavku - piše na zvaničnom Instagram nalogu Milice Đurđević Stamenkovski.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja omogućilo je ovu podršku, izdvojivši 50 miliona dinara.

- Njihova snaga i žrtva obavezuju nas da se stalno trudimo da im pružimo dostojanstvenu negu i zasluženo poštovanje - istakla je ministarka Stamenkovski.

