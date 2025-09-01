Slušaj vest

Na odeljenju za prevremeno rođenu decu, iza stakla, uz tihe zvuke aparata i svetlost monitora, svakog dana se vode najtiše, ali i najveće bitke. Jedna od njih bila je i borba malog Ognjena, koji je mesecima ležao u inkubatoru, dok su njegovi roditelji brojali sate i dane, čekajući trenutak kada će ga konačno poneti kući.

"Dugo smo čekali ovaj dan. Dugo smo brojali sate, dane, nedelje... Svaki jutarnji poziv u bolnicu bio je i nada i strah. Radovali smo se svakoj rečenici: "Dobro je, napredovao je", a srce nam je stajalo kad se telefoni ne javljaju", ispričala je Ognjenova mama Sanja na Tiktoku nalogu "_sanaa_023".

Roditelji sa brigom i strepnjom čekaju svaku informaciju o detetu/Ilustracija Foto: EPA/Ilustracija

Za one koji nisu prošli kroz to, teško je objasniti šta znači svaka sitna pobeda - svaki gram više, svaki bolji dah, svaka rečenica medicinskog osoblja da je stanje mirnije. Roditelji prevremeno rođene dece nauče da žive u tom ritmu, da se raduju malim stvarima, koje za njih postaju ogromne.

Sanja se seća kako su dani dobijali smisao onda kada bi mogli da ga drže u naručju, makar na sat vremena.

- Koliko puta smo putovali samo da bismo ga držali sat vremena u naručju... da osetimo miris njegove kože, da upamtimo svaki njegov pokret i svaki uzdah. Taj sat je bio ceo naš svet. I posle njega, dan bi imao smisla, iako je rastanak svaki put lomio srce - priča on.

Taj put nije bio lak. Svaki odlazak značio je i unutrašnju dilemu - ostati kod kuće sa starijom decom ili otići u bolnicu kod Ognjena. Ta borba između obaveza i srca, između želje da budu svuda, a mogućnosti da budu samo na jednom mestu, ostavljala je duboke tragove.

Ali, sve to je sada iza njih. Sanja kaže:

- Dugo smo čekali da naš Ognjen dođe kući. Da legne u svoju kolevku, da plače pod našim krovom, da konačno budemo zajedno - bez stakla, bez ograničenja, bez brojača minuta.

I taj dan je konačno došao. Jedno teško poglavlje završava se, a počinje ono najlepše - zajednički život.

"Naše malo čudo konačno ide kući", dodala je Sanja.

Ognjen je pobedio i konačno došao kući/Ilustracija Foto: Shutterstock