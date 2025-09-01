Nevreme ni danas neće zaobići Srbiju! Najnovija vremenska prognoza: Evo gde se nadvio olujni ciklon, temperatura u padu (FOTO)
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, samo pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, sa ponegde slabom kišom.
Posle podne u tim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 12 °S do 19 °S, a najviša od 27 do 31 °S.
U utorak (02.09.) veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severozapadu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u toku noći ka sredi i u sredu ujutro proširiti i na ostale krajeve.
Zatim, do kraja perioda promenljivo, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima sa češćom pojavom padavina.
Dnevne temperature oko i malo iznad proseka za prvu dekadu septembra.
Pljuskovi i grmljavine lokalno mogu usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme i to naročito tokom noći ka nedelji i u nedelju ujutru i pre podne.
Biometeorološka prognoza
Biometeorološka situacija biće relativno nepovolјnaza za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Neraspoloženje i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije.