Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, samo pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, sa ponegde slabom kišom.

Posle podne u tim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 12 °S do 19 °S, a najviša od 27 do 31 °S.

Foto: Printscreen/RHMZ

U utorak (02.09.) veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severozapadu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u toku noći ka sredi i u sredu ujutro proširiti i na ostale krajeve.

Zatim, do kraja perioda promenljivo, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima sa češćom pojavom padavina.

Dnevne temperature oko i malo iznad proseka za prvu dekadu septembra.

Pljuskovi i grmljavine lokalno mogu usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme i to naročito tokom noći ka nedelji i u nedelju ujutru i pre podne.

