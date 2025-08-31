Slušaj vest

Kristijan Golubović (29), mladić koji je godinama hrabro vodio borbu sa rakom debelog creva, preminuo je nakon dugog i teškog puta ispunjenog nadom, bolom i borbenošću.

- Verovao sam da ovo nikada neću napisati, ali je stajalo negde u nekom strahu. Napustio nas je naš Kristijan. Hvala vam, dobri ljudi, što ste bili sa nama u ovoj nemilosrdnoj borbi. Preostali novac će biti prosleđen dalje - deci kojoj je to potrebno za lečenje, preko fondacije - objavljeno je na njegovom Fejsbuk profilu.

Kristijanu je bolest prvi put dijagnostikovana 2017. godine, i od tada je prošao kroz izuzetno teške faze lečenja - pet operacija, uključujući operaciju stome, osam tretmana X nožem, i sve dostupne protokole terapija.

Nažalost, uprkos naporima lekara i njegovoj ličnoj snazi, nikada nije dostigao remisiju.

U potrazi za rešenjem, Kristijan je deo lečenja nastavio i u Nemačkoj. Tamo je primio 11 od planiranih 14 terapija inovativnom vakcinom, koja je ulivala novu nadu da bi mogla zaustaviti širenje raka debelog creva. Međutim, uprkos svim pokušajima, rak je nastavio da napreduje. Pojavila se i metastaza na mozgu.

Na sajtu Fondacije "Humanost bez granica", gde je vođena i njegova kampanja, navodi se da je Kristijan sve vreme pokazivao neverovatnu hrabrost, ne odustajući ni u najtežim trenucima.

Sahrana će biti održana na Svilajnačkom groblju, u subotu u 14 časova. Porodica će primati saučešće od 10 časova u kapeli.