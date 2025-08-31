Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod najavio je u svojoj poslednjoj objavi da će večeras na severu zemlje biti pretežno vedro ili malo do umereno oblačno. U ostalom delu zemlje očekuje se pretežno oblačno i u većini krajeva suvo, a tek ponegde slaba kratkotrajna kiša.

Za sutra RHMZ najavljuje pretežno sunčano i toplije, a samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde i slabu kišu. Posle podne u tim krajevima biće razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni a najviša od 27 do 31 Celzijusa.

Prva dekada septembra biće toplija od proseka

U utorak veći deo dana biće pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severozapadu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u toku noći ka sredi i u sredu ujutro proširiti i na ostale krajeve.

Zatim, do kraja prve dekade biće promenljivo, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima sa češćom pojavom padavina.

Dnevne temperature oko i malo iznad proseka za prvu dekadu septembra.

