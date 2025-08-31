Očevici opisali scene užasa kad su naišli na ogromne delove stena na magistrali kod Ivanjice
OGROMNO KAMENJE SE SRUŠILO NA PUT KOD IVANJICE Tragedija izbegnuta pukom srećom! Užasan odron na magistrali, saobraćaj usporen (FOTO)
Tokom večernjih sati na magistralnom putu Ivajica – Guča došlo je do saobraćajnog incidenta kada su se na kolovoz obrušile ogromne stene.
- Pukom srećom izbegnuta je tragedija, jer u trenutku kad je kamenje padalo nije bilo vozila na magistrali. Obrušene stene su zaista ogromne, verovatno je do odrona došlo usled padavina - kaže za RINU jedan od vozača koji se našao na lice mesta.
Foto: RINA
Na teren je odmah upućena jedinica saobraćajne policije, koja reguliše prolazak vozila.
Takođe, na licu mesta je i bager koji uklanja stene sa kolovoza, nakon čega je došlo do normalizacije saobraćaja.
