Slušaj vest

Tokom večernjih sati na magistralnom putu Ivajica – Guča došlo je do saobraćajnog incidenta kada su se na kolovoz obrušile ogromne stene.

- Pukom srećom izbegnuta je tragedija, jer u trenutku kad je kamenje padalo nije bilo vozila na magistrali. Obrušene stene su zaista ogromne, verovatno je do odrona došlo usled padavina - kaže za RINU jedan od vozača koji se našao na lice mesta.

Foto: RINA

Foto: RINA

Na teren je odmah upućena jedinica saobraćajne policije, koja reguliše prolazak vozila.

Takođe, na licu mesta je i bager koji uklanja stene sa kolovoza, nakon čega je došlo do normalizacije saobraćaja.

Kurir.rs/Rina

