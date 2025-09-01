Slušaj vest

U vremenu kada se svakodnevne vesti smenjuju brzinom svetlosti, retki su trenuci koji nas zaista zaustave i podsete na snagu ljudskosti.

Jedan takav trenutak dogodio se u Zemunu, kada je Maja Miladinović, sasvim obična žena u šetnji sa psom, postala junakinja čitave nacije. Njena prisebnost, hrabrost i instinkt da reaguje u pravom trenutku spasili su jedan tek započet život.

Maja Miladinović, žena koja je spasila napuštenu bebu, govorila je za jutarnji program Kurir televizije kako se priča dalje odvila.

- To je situacija koju ne možete da zamislite, mozak ne može u trenutku da procesuira takvu sliku. Još uvek sam pod snažnim utiscima nakon svega što se desilo, a osećam veliku zahvalnost jer je beba spašena, ali i dozu zabrinutosti za njenu sudbinu, kao i sudbinu njene sestre. Po poslednjim informacijama obe se nalaze u Zvečanskoj, dok je njihova majka uhapšena - započela je Miladinović za Kurir.

BUDUĆNOST BEBE

- Imam poruku za sve, a to je da ne smemo stati na tome da je dete spašeno, nadam se da će istražni organi temeljno utvrditi šta je dovelo do ovakvog postupanja majke. Ako je u pitanju psihološki problem ili uticaj treće osobe, važno je da se to istraži do kraja.

KO SU RODITELJI

- Pretpostavljam da su komšije, ali ih nisam videla ranije, živim oko 800 metara od mesta gde sam pronašla bebu. Međutim, ako je sudbina takva da preživi i bude pronađena, onda bih zaista želela da ova priča ima pozitivan sled, u smislu da devojčica bude data kvalitetnoj i adekvatnoj porodici koja će da se brine o njoj, te da joj pruže ljubav i sigurnost.

STARIJA SESTRA

- Po mojim saznanjima, ona je odvedena u momentu kada je majka uhapšena. Ona je sada u Zvečanskoj. Pitanje sa moje strane bi bilo zašto se ova situacija nije na vreme primetila? Po informacijama znamo da su majka i otac vaspitavani u Zvečanskoj, a ako starija ima godinu i po dana, logikom možete da zaključite da je majka prvo dete dobila sa 16 godina. To nas navodi na pitanje kako se ta deca iz Zvečanske pripremaju za život i kakvo obrazovanje dobijaju. Zaista su zabrinjavajuće priče iz te ustanove. Trebalo bi da stvorimo sistem u kojem ni jedna majka neće biti ostavljena sama sa problemima, a niti jedno dete ne bi trebalo da ima ovako dramatično iskustvo.

KAKO JE MAJA MILADINOVIĆ NAŠLA BEBU: