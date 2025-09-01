Slušaj vest

U vremenu kada se svakodnevne vesti smenjuju brzinom svetlosti, retki su trenuci koji nas zaista zaustave i podsete na snagu ljudskosti. 

Jedan takav trenutak dogodio se u Zemunu, kada je Maja Miladinović, sasvim obična žena u šetnji sa psom, postala junakinja čitave nacije. Njena prisebnost, hrabrost i instinkt da reaguje u pravom trenutku spasili su jedan tek započet život.

Maja Miladinović, žena koja je spasila napuštenu bebu, govorila je za jutarnji program Kurir televizije kako se priča dalje odvila.

Maja Miladinović, žena koja je u Zemunu pronašla bebu bačenu pored kontejnera  Foto: Kurir

- To je situacija koju ne možete da zamislite, mozak ne može u trenutku da procesuira takvu sliku. Još uvek sam pod snažnim utiscima nakon svega što se desilo, a osećam veliku zahvalnost jer je beba spašena, ali i dozu zabrinutosti za njenu sudbinu, kao i sudbinu njene sestre. Po poslednjim informacijama obe se nalaze u Zvečanskoj, dok je njihova majka uhapšena - započela je Miladinović za Kurir.

BUDUĆNOST BEBE

- Imam poruku za sve, a to je da ne smemo stati na tome da je dete spašeno, nadam se da će istražni organi temeljno utvrditi šta je dovelo do ovakvog postupanja majke. Ako je u pitanju psihološki problem ili uticaj treće osobe, važno je da se to istraži do kraja. 

KO SU RODITELJI

Nastavak priče Maje koja je u Zemunu pronašla bebu: Ne dopada mi se što je u Zvečanskoj Izvor: Kurir televizija

- Pretpostavljam da su komšije, ali ih nisam videla ranije, živim oko 800 metara od mesta gde sam pronašla bebu. Međutim, ako je sudbina takva da preživi i bude pronađena, onda bih zaista želela da ova priča ima pozitivan sled, u smislu da devojčica bude data kvalitetnoj i adekvatnoj porodici koja će da se brine o njoj, te da joj pruže ljubav i sigurnost.

STARIJA SESTRA

- Po mojim saznanjima, ona je odvedena u momentu kada je majka uhapšena. Ona je sada u Zvečanskoj. Pitanje sa moje strane bi bilo zašto se ova situacija nije na vreme primetila? Po informacijama znamo da su majka i otac vaspitavani u Zvečanskoj, a ako starija ima godinu i po dana, logikom možete da zaključite da je majka prvo dete dobila sa 16 godina. To nas navodi na pitanje kako se ta deca iz Zvečanske pripremaju za život i kakvo obrazovanje dobijaju. Zaista su zabrinjavajuće priče iz te ustanove. Trebalo bi da stvorimo sistem u kojem ni jedna majka neće biti ostavljena sama sa problemima, a niti jedno dete ne bi trebalo da ima ovako dramatično iskustvo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSASLUŠANA MAJKA KOJA JE BACILA NOVOROĐENČE U KONTEJNER U ZEMUNU! Evo za šta se tereti i kako se ponašala pred tužilaštvom, bebu od 20 dana pronašla prolaznica
pol.jpg
HronikaPOTRESAN SUSRET OCA BEBE BAČENE U ZEMUNU I MAJE KOJA JU JE PRONAŠLA Čvrsto je zagrlio, plače kao kiša, sreli se na mestu gde se sve dogodilo: "Oprostite majci"
bebaa.png
HronikaUHAPŠENA MAJKA (19) SE TERETI ZA POKUŠAJ UBISTVA Oglasio se Dačić o bebi staroj 20 dana koja je ostavljena pored kontejnera u Zemunu: Otkrio nove detalje!
beba.png
HronikaKURIR SAZNAJE: UHAPŠENA MAJKA (19) KOJA JE BEBU OSTAVILA PORED KONTEJNERA U ZEMUNU: Tereti se za pokušaj teškog ubistva!
bebaa.png

KAKO JE MAJA MILADINOVIĆ NAŠLA BEBU:

Ispovest žene koja je našla tek rođenu bebu pored kontejnera: Podneću zahtev za usvajanje Izvor: Kurir televizija