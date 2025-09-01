Slušaj vest

Tunis je jedna od onih destinacija koje vas na prvu osvoje miris mora pomešan sa mirisom začina sa pijace, pesak koji škripi pod stopalima i nebo koje izgleda kao da ga je naslikao neki umetnik iz doba renesanse. Port El Kantaui je njegov biser, marinom koja podseća na male mediteranske luke, uskim ulicama punim kafića i boja, i onim opuštenim, toplim duhom koji se oseća u svakom pogledu lokalaca. A kada se tom šarmu doda hotel koji izgleda kao iz razglednice – Barcelo Concorde Green Park Palace 5★ – priča o odmoru postaje potpuna.

Foto: Promo

Smešten na svega 500 metara od luke, ovaj hotel vam omogućava da ujutru popijete kafu gledajući jahte, a popodne da se prepustite talasima na prelepoj peščanoj plaži ispred hotela. Plaža je prostrana, čista i mekana kao brašno, a more je ono tirkizno koje znate sa razglednica, samo što ovde zaista postoji.

Hotel se prostire na impresivnih 50.000 m² i odiše elegancijom, ali i komforom. Ima 452 sobe, od prostranih standardnih, preko porodičnih suita, pa do luksuznih Prestige apartmana sa pogledom na more. Svaka soba ima balkon ili terasu, što znači da vas jutra dočekuju uz šum talasa i miris mora.

Foto: Promo

Hrana je posebna priča, All Inclusive usluga. Glavni restoran Vendome nudi bogat izbor jela za svačiji ukus, a à la carte restorani vode vas na putovanje kroz orijentalne, mediteranske i međunarodne ukuse. Možete večerati uz lagani povetarac na terasi, probati sveže morske plodove ili se prepustiti začinima Tunisa. A za lenje popodne, tu su tri bara idealna za osvežavajući koktel ili hladnu limunadu.

Za porodice, raj. Kiddy Club za najmlađe, dečiji bazen, igralište i dovoljno prostora da se mališani izigraju do mile volje. A za one koji vole aktivan odmor tu su fitnes, duga šetališta, i, naravno, more koje vas mami na jutarnje plivanje.

Ako želite potpuno opuštanje, Spa centar (uz doplatu) nudi hammam, masaže, talaso terapije i tretmane zbog kojih ćete se vratiti kući kao nova osoba.

Foto: Promo

Barcelo Concorde Green Park Palace 5★ nije samo hotel, to je iskustvo. To je osećaj kada vas obuzme mir dok gledate zalazak sunca sa terase, kada se nasmejete uz lokalno vino i dobru priču, i kada shvatite da su sve brige ostale daleko iza vas, tamo gde je svakodnevica. Port El Kantaui će vas šarmirati svojom marinom i atmosferom, a ovaj hotel će vas razmaziti toliko da ćete poželeti da se vratite već sledeće godine.

Za onlie rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.

1/8 Vidi galeriju 1A Travel Green: Barcelo Concorde Green Park Palace 5★ Foto: Promo

Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je kontakt centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.