Slušaj vest

U Srbiji se letnje temperature očekuju sve do kalendarskog početka jeseni, a pravo jesenje zahlađenje sa kišom stiže posle 25. septembra, kaže za Kurir Ivan Ristić.

- Klimatološko leto se završilo, a 1. septembra počinje klimatološka jesen. Do kalendarskog početka jeseni dele nas još tri nedelje koliko se i otprilike očekuje da potraju i letnje temperature. Uragan Erin, koji je nešto ranije nego što je uobičajeno otvorio sezonu uragana na Atlantiku, svojim prolaskom pored Amerike i dolaskom u Evropu, ojačao je islandski ciklon a sa njim tople jugozapadne visinske vetrove i produžio leto u Srbiji. Danas posle svežeg jutra, sa minimalnom temperaturom od 12 do 19 stepeni Celzijusovih, biće pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura biće od 30 do 35 stepeni - navodi Ristić.

Ivan Ristić o prognozi za septembar Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima u sredu i četvrtak, 3. i 4. septembra očekujemo prolazak poslednjeg u nizu oslabljenog talasa vlažnog i nešto svežijeg vazduha.

Sredinom nedelje kiša

- Doći će do prolaznog naoblačenja koje će usloviti kišu ponegde i manji pad najviših dnevnih temperatura koje će se kretati od 26 do 30 stepeni. Od petka 5. septembra pa najverovatnije sve do kalendarskog početka jeseni 22. septembra stabilizacija vremena i porast vazdušnog pritiska. Očekuje nas pozno letnje vreme sa svežijim noćima i jutrima a toplijim popodnevima. Puno sunca, malo oblaka, mogući su lokalno pljuskovi kiše uglavnom u brdovito-planinskim predelima. Maksimalna temperatura u tom periodu uglavnom od 28 do 33, a minimalna između 15 i 20 stepeni. U dolinama reka i kotlinama još svežija jutra od 10 do 15 stepeni - najavljuje Ristić i dodaje:

Kad će pasti kiša u Srbiji Foto: Shutterstock

Zahlađenje posle 25. septembra

- Sa kalendarskim početkom jeseni doći će i do promene sinoptičke situacije iznad Evrope hladan vazduh sa severa Evrope krenuće na jug i usloviti pad temperatura i potisnuti afrički vazduh prema jugu. Ovo zahlađenje na Balkan i do naše zemlje stiže oko 25. septembra i usloviće naoblačenje, kišu, pojačan severozapadni vetar i pad temperatura tako da će se maksimalna temperatura kretati između 14 i 18 stepeni. U jutarnjim časovima prohladno sa minimalnom temperaturom od osam do 12.

Kape i jakne krajem meseca

1/3 Vidi galeriju Mape, vremenska prognoza za septembar 2025. Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Ristić ističe i da će tokom ovog meseca biti puno letnjih dana, ali da je zbog nižih jutarnjih temperatura neophodno slojevito oblačenje.