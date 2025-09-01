Dečaci dva puta češće od ovoga stradaju: "Batut" objavio šokantne podatke povodom početka školske godine
Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" oglasio se povodom početka nove školske godine i apelovao na sve vozače da obrate pažnju na đake prvake u saobraćaju.
- Počinje nova školska godina, povećava se broj učesnika u saobraćaju, posebno pešaka. Veliki broj dece prvi put kreće u školu, i upravo su oni ti na koje treba usmeriti više pažnje i naučiti ih osnovnim pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju. U Srbiji je prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja u 2023. godini, dvanaestoro dece poginulo a 1.370 povređeno u saobraćaju.Deca su najviše smrtno stradala u svojstvu pešaka (5). Dečaci dva puta češće stradaju u saobraćaju u odnosu na devojčice, posebno kada su u pitanju deca školskog uzrasta. Kako bi se sprečilo povređivanje dece u saobraćaju, neophodno je da se i deca i vozači pridržavaju pravila, određenih saveta i preporuka u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju - saopštio je "Batut" i dodao:
- Decu treba učiti osnovnim saobraćajnim pojmovima i znacima i kako da prepoznaju opasnu situaciju i izbegnu rizik. Đaci prvaci treba da poznaju put od kuće do škole, preporučuje se da nekoliko puta zajedno sa roditeljima prođu rutu do škole, uz detaljna objašnjenja svih tačaka opasnosti - raskrsnica, semafora, mesta sa slabom vidljivošću ili intenzivnim saobraćajem.
Šta prvaci treba da znaju o saobraćaju
- Ulica se prelazi isključivo kada je na semaforu upaljeno zeleno svetlo za pešake.
- Ukoliko nema semafora, ulica se prelazi na obeleženom pešačkom prelazu.
- Pogleda se prvo levo, zatim desno, pa ponovo levo, pa tek onda pređe ulica i to samo ako su vozila na bezbednoj udaljenosti.
- Ako nisu, treba sačekati da sva vozila prođu.
- Ulica se nikada ne pretrčava.
- Trotoar je najsigurnije mesto za kretanje pešaka. Ako se kreću trotoarom, treba da hodaju desnom stranom.
- Kada pored kolovoza nema trotoara treba da hodaju levom stranom ulice, tako da im vozila dolaze u susret.
- Da nikada ne istrčavaju na ulicu za drugarom, loptom ili nekom drugom igračkom.
- Da ne prelaze ulicu između parkiranih vozila – (deca su često niža od vozila i vozači ih ne mogu uočiti)
- Nikada ne treba da hodaju ulicom sa slušalicama u ušima.
- Ne treba da koriste mobilni telefon dok prelaze ulicu.
- Da bi se zaštitili u saobraćaju u uslovima smanjene vidljivosti preporučuje se nošenje svetle odeće, korišćenje reflektujućih materijala na odeći i školskim torbama.
- Izabrati put do škole na kojem ima najmanje ulica i raskrsnica.
Vozači, poseban oprez!
- Smanjite brzinu vožnje. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, u naseljenim mestima, vozači ne smeju da se kreću brzinom većom od 50 km na čas, a u zoni škole brzinom većom od 30 km na čas.
- Nemojte voziti pod dejstvom alkohola. Upotreba alkohola povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode, koja može dovesti do ozbiljnog povređivanja i smrti.
- Zabranjeno je i kažnjivo koristiti ilegalne psihoaktivne supstance.
- Nemojte voziti pod dejstvom lekova koji smanjuju psihofizičke sposobnosti! Uvek pročitajte uputstvo o leku – obratite posebno pažnju na deo koji se odnosi na sposobnost upravljanja vozilima.
- Nemojte koristiti mobilne telefone tokom vožnje!
- Ukoliko su pešaci deca, vozač je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti bez obzira na to da li postoji svetlosna ili neka druga signalizacija.