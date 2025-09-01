- Počinje nova školska godina, povećava se broj učesnika u saobraćaju, posebno pešaka. Veliki broj dece prvi put kreće u školu, i upravo su oni ti na koje treba usmeriti više pažnje i naučiti ih osnovnim pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju. U Srbiji je prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja u 2023. godini, dvanaestoro dece poginulo a 1.370 povređeno u saobraćaju.Deca su najviše smrtno stradala u svojstvu pešaka (5). Dečaci dva puta češće stradaju u saobraćaju u odnosu na devojčice, posebno kada su u pitanju deca školskog uzrasta. Kako bi se sprečilo povređivanje dece u saobraćaju, neophodno je da se i deca i vozači pridržavaju pravila, određenih saveta i preporuka u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju - saopštio je "Batut" i dodao: