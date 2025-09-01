Slušaj vest

„Kao i svake godine, 1. septembra povodom početka školske godine, mi zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja posetimo neku školu. Imajući u vidu da kontinuirano u proteklom periodu sprovodimo više akcija koje za cilj imaju i upoznavanje dece i roditelja po školama vezano za bezbednost u saobraćaju, zatim za bezbednost u samim školama kada je reč o borbi protiv vršnjačkog nasilja, narušavanja javnog reda i mira ili kriminalnog ponašanja i, obučavanje kada je reč o reagovanju u slučaju vanrednih situacija, odnosno eventualnih požara, zemljotresa i raznih drugih prirodnih katastrofa“, rekao je ministar Ivica Dačić.

On je istakao da je u proteklom periodu više stotina hiljada dece učestvovalo u zajedničkoj akciji MUP-a i Agencije za bezbednost saobraćaja.

Prema njegovim rečima, danas je u školama u Srbiji angažovano 1.900 policijaca i pored, kako je istakao, turbulentne situacije u društvu koja zahteva veliko angažovanje policije.

„Naš prioritet je bezbednost dece u školama, ali i na putu do škola i u njihovom svakodnevnom životu“, poručio je Dačić i dodao da će uglavnom isti broj policijskih službenika svakodnevno biti angažovan u zaštiti bezbednosti đaka kojima je čestitao početak školske godine i zahvalio direktoru i učenicima škole na prijemu.