Mnogi naši turisti poslednjih godina odlaze na letovanje u Bugarsku. Sudeći po iskustvima nakon odmora ima onih koji nisu zadovoljni i tvrde da na plažama ima dosta trave, da je more hladno i manje slano, dok je s druge strane dosta njih oduševljeno destinacijom i cenama.

U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" pojavila se objava u kojoj je jedna članica koja je prvi put letovala tamo objasnila koje su prednosti i mane ovog letovališta.

Voda manje slana

- Evo da i ja iznesem svoje prvo iskustvo sa letovanja iz Bugarske, preciznije Svetog Vlasa. Odlučila sam se za letovanje u Bugarskoj jer volim nove stvari. Ljudi koji su letovali pre mene većinom su zadovoljni, jedini da kažem "minus " je taj što je voda manje slana od drugih mora. Oni što nisu nikada išli pričali su mi sve najgore. Ponesi trimer da kosiš, kud ćeš tamo je beda ili je bilo pitanja da li ideš jer je povoljno... Tamo more nije slano, i tako... - napisala je Sanja i dodala:

Srpski turisti sve više letuju u Bugarskoj Foto: Shutterstock

- Priznajem, bila sam malo skeptična, ali sve se promenilo kako sam pristizala na primorje. Srbija - Bugarska 90 odsto auto-put.

674 kilometara za sedam časova. Zatm samo primorje dve trake svaki smer, rasterećen saobraćaj. Ljudi poštuju ograničenja, ljudi staju na pešački, ljudi stanu da se ti uključiš... Saobraćajno "obrazovanje" čista desetka. Smeštaj kao što je rečeno, unutra sve i više nego što treba. 90 odsto smeštaja ima bazene. Klima savršena. Uveče i ujutru sveže, može jakna. Nema isparenja, verovatno zbog manje slanoće mora.

Pristojne cene

Prema njenim rečima deca i ona nisu pimetila da more nije slano, ali su primetili da kada izađu iz vode nemaju fleke po telu, nema belih tragova što je prema njenoj oceni - savršeno!

- Hrana.... Za nas lično ima neki šmek... Pa smo se hranili većinom kod naših ljudi u Sunčevom bregu. Šetališta prostrana, nema "saletanja" na ulici, guranja... Sve je divno i odmereno. Cene... Pristojne, sladoled je malo skuplji, ali vredi svaki lev. Predivan... Zajednički zaključak da nikad nismo bolji jeli. Tako da što se tiče moje porodice i mene jedna velika preporuka za letovanje u Bugarskoj. I vidimo se sigurno ponovo dogodine. Vidi, doživi, ne veruj drugima - poručila je Sanja.

Kako izgleda letovanje u Bugarskoj Foto: Facebook/ Bugarska letovanje

Podsetimo, Kurir je nedavno pisao o cenama u ovom letovalištu i utisaka naših turista koji su pronašli čak i jeftinu kuvanu hranu i specijalitete sa roštilja u centru Sunčevog brega.

Cenovnik hrane izražen u evrima