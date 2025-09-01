Slušaj vest

Oko 740.000 đaka u Srbiji, približno 510.000 osnovaca i 230.000 srednjoškolaca, danas je u školskim klupama. Na ovu temu za Kurir govorio je Milorad Antić, Forum srednjih škola.

- Školska godina je krenula uspešno sa pojedinim izuzecima. Slušanje himne i stajanje mirno je u svim školama u Srbiji, nakon čega su krenuli u školske klupe. Sa nestrpljenjem su ovaj dan čekali ne samo prvaci u osnovnoj školi, već i prvaci srednjih škola. Bitan je kontinuitet rada. Ako to izgubite kod učenika, teško ih posle naviknete na školsku klupu i učenje - kaže Antić.

Počela nova školska godina: Kako je prošao prvi radni dan za đake? Izvor: Kurir televizija

Antić dodaje da uspešan učenik znači dobru privredu Srbije, pa ga zabrinjava borba za direktore škole u pojedinim školama:

- Ne treba borba za direktora škole da bude borba za fotelju gde vam Srbija obezbeđuje platu - kaže Antić.

Kada su u pitanju spekulacije da li će školska godina uopšte početi zbog obustave rada koja je bila primetna u nekim školama u prošloj školskoj godini, Antić kaže:

- Nije neki veliki broj škola u obustavi nastave. Pojedine gimnazije i neke srednje stručne škole jesu. Oni nastavnici koji su dobili otkaze koji nisu bili primljeni na stalne radne odnose, već su par godina radili na određeno vreme, i ja se pitam zbog čega je neko dobio otkaz i zašto je doveden drugi. Sindikat i nastavnik treba da se bore za pravdu i istinu i da to bude transparentno pri otkazu radnika - kaže Antić.

"Štrajkovi i obustave rada se moraju prijaviti unapred"

Na pitanje da li postoji način da se zaustavi politizovanje školstva, Antić kaže:

- Nije donešena odluka o obustavi rada. Ukoliko neko želi štrajk od 30 minuta to mora biti najavljeno ministru deset dana unapred. Ako želite totalnu obustavu rada, to morate učiniti minimum 5 dana ranije - kaže Antić.

Antić kaže da je potrebna reforma obrazovanja jer se ne mogu koristiti udžbenici od pre 15 godina, pa se tako i nastava mroa prilagoditi novim tehnologijama.

- Mora biti kabineta, radionica, pa i korišćenja veštačke inteligencije. Treba i isključiti mobilne telefone iz škole - kaže Antić.

