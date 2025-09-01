Slušaj vest

Zahvaljujući lakoj dostupnosti informacija i razvoju društvenih mreža, tužne životne priče dolaze do svih nas, a apeli da im pomognemo teraju suze na oči, bude empatiju, naposletku i radost kada takva priča dobije srećan epilog.

Ko će kome nego svoj svome? Zato su tu "Srbi za Srbe". Iza ove organizacije je 20 godina rada i nebrojano onih kojima su pomogli. Radost i zahvalnost onih kojima su pomogli samo im je motiv da nastave, što i čine.

Na ovu temu za Kurir televiziju govoril a je Marija Morović, Fondacija Srbi za Srbe.

- Ove godine proslavljamo jubilej, ponosni smo svi na 20 godina postojanja. Ja nisam mnogo starija od organizacije ali sam srećna što Srbija ima ovakvu organizaciju i ponosna sam što sam njen deo. Ovaj jubilej proslavićemo na jesen kada i jeste rođendan organizacije, imaćemo 2 donatorske večeri u Beogradu i Banjaluci - kaže Morović.

Morović je najavila i prikazivanje filma o organizaciji, 13. novembra u MTS dvorani.

- Tokom godine organizujemo preko 600 humanitarnih dešavanja. Donatorske večeri su najveće, tada okupimo veliki broj naših prijatelja, volontera i donatora - kaže Morović.

Ona navodi da će u Banjaluci humanitarna večera biti održana 14. oktobra u restoranu "Stara Ada", dok će u Beogradu biti održana u Sava Centru, 27. oktobra.

- Okupićemo više od 400 zvanica, pustićemo premijerno delić filma organizacije, imaćemo kulturni i zabavni program. Kroz interesantan performans predstavićemo ono najvažnije, a to je gde pomažemo, kako pomažemo i koliko ljudi je uključeno u to - kaže Morović.

U Beogradu ulaz košta 150 evra, a svaki donator imaće pred sobom jednu lepu večeru i divno veče, dok sva sredstva idu porodicama.

Porodica Dimitrijević ni slutila nije da će im se život pretvoriti u pakao tik pred Novu godinu. Umesto praznične euforije, poklona i lepih uspomena, tog 31. decembra Magdalena, Matija, Stefan, Andrija i Andrijana zadobili su traume za ceo život. Organizacija "Srbi za Srbe" pokrenula je akciju izgradnje nove kuće:

- Otac je ušao u sobu koju su zagrevali putem plinske boce, pritisao dugme i cela soba je eksplodirala. Iskočio je kroz krov, preko njega je pao francuski krevet. Sreća je što je on preživeo i što su deca preživela. Od tada do danas njima se dešava agonija za agonijom. Oni su uspeli tu kuću da dovedu do nivoa gde im se kuća dopadala. Živeli su skromno ali normalno, imali su osnovne uslove za život - kaže Morović.

U tom trenutku, za ovu porodicu se sve promenilo preko noći:

- Krenuli su da žive sa Lazarevim roditeljima, bilo ih je previše u maloj kući, počeli su da žive podstanarskim životom, a Lazar uopšte nije mogao da radi. Zatim je Valentina dobila zdravstvene probleme zbog stresa - kaže orović.

Morović objašnjava da su se oni na kraju vratili u svoju kuću, a na početku godine ih je organizacija "Srbi za Srbe" sama pozvala i pitala da im ponovo sagradi kuću, a ti radovi su i sada u toku, pa će kroz možda čak mesec dana ova porodica dobiti novi dom.

