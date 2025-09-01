Slušaj vest

Za 770.000 osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji počela je nova školska godina. U školske klupe prvi put je selo 65.000 prvaka, dok je u prvi razred srednje krenulo 62.000 učenika. Tradicionalno nastava u svim školama je počela intoniranjem himne "Bože pravde".

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poželeo je srećan i uspešan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima i roditeljima.

- Posebno želim sreću prvacima, koji će ove godine prvi put sesti u školske klupe. Dragi prvaci, želim vam da rastete i da s vama raste i vaše znanje, da stasate u dobre, pametne i vredne ljude, kojima će se ponositi vaši roditelji, učitelji i nastavnici - rekao je ministar i dodao da je i ova školska godina počela intoniranjem himne, čime ovaj dan postaje još svečaniji.

Ministar Dejan Vuk Stanković čestitao đacima novi početak školske godine Foto: Kurir Televizija

Samo jedna škola bez nastave

Stanković kaže da se u školi pored znanja razvijaju i različite sposobnosti, mašta i kreativnost, grade prijateljstva i drugarstvo, ali i stiču određene veštine koje će učenike voditi ka različitim ciljevima, pre svega ka uspehu. Istakao je i da treba odbraniti integritet obrazovnog sistema:

- Moramo da shvatimo da živimo u društvu znanja i da je znanje osnovni resurs za napredak svakog pojedinca, ali i društva.

Stanković je kazao da je nova školska godina počela regularno i da je cilj Ministarstva prosvete da se obrazovni proces odvija na svim nivoima i da u potpunosti bude odvojen od politike. Nakon jučerašnjeg obilaska OŠ "Ivo Lola Ribar" u Velikom Gradištu dodao je da samo jedna škola nije započela nastavu, i to OŠ "Pavle Savić" u Beogradu, dok su sve ostale osnovne i srednje počele punim kapacitetom.

Novi početak školske godine Foto: Shutterstock

- Nadam se da će, zbog odgovornosti prema obrazovnom procesu, pre svega prema učenicima i sopstvenom pozivu, nastavnici prihvatiti saradnju s novom upravom i da će školska godina krenuti normalno i na vreme, da deca neće gubiti časove, da neće neopravdano izostajati iz škole i da će ta malo isforsirana politizacija prestati - rekao je Stanković.

Politiku van učionica

Istakao je da su postojala razna "govorkanja o nekakvim obustavama nastave", ali da se ništa od toga nije dogodilo.

- Idemo dalje, ka normalizaciji prilika u obrazovnom sistemu, ka stabilizaciji prilika u društvu. Politiku treba ostaviti van učionica, van amfiteatara, a političke probleme rešavati u institucijama sistema, u parlamentu, u medijima, pred očima javnosti.

Stanković je i na Kurir televiziji rekao da su u planu povećanja plata, ukupno 21 odsto, i da se ide na to da se plata potpuno izjednači s prosečnom:

- Nije ni čudo da se sindikati nisu odlučili ove godine za tradicionalni štrajk. Paradoksalno je da smo toliko uradili za prosvetu u trenutku dok smo imali veliki napad na naše obrazovanje. Svi delovi obrazovanja su bili pod napadom blokadera, uključujući i predškolsko obrazovanje. Danas je regularno i svečano počela školska godina, i tako treba i da ostane.

Skoro sve škole započele novu školsku godinu Foto: Kurir.rs/T.Ilić

U školama 1.900 policajaca

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je juče da je prioritet rada policije bezbednost dece u školi, kao i u saobraćaju i da se 1.900 policajaca nalazi u školama u Srbiji. Naglasio je da policija kontinuirano sprovodi više akcija sa ciljem upoznavanja dece i roditelja u vezi s bezbednošću u saobraćaju i školama, kao i borbom protiv vršnjačkog nasilja, ali i svim drugim oblicima narušavanja javnog reda i mira ili kriminalnog ponašanja.

Ivica Dačić o policajcima u školi Foto: MUP Srbije