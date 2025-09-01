Društvo
Upozorenje "Puteva Srbije": Prevara sa SMS-om, građani upozoreni da ne ostavljaju podatke
Javno preduzeće "Putevi Srbije“ ponovo je upozorilo građane na pojavu lažnih SMS-ova koje se šalju u pokušaju prevare. U tim porukama primaoci se obaveštavaju o navodnom prekoračenju brzine, nenaplaćenoj putarini ili drugim saobraćajnim prekršajima, uz link za dalje postupanje.
Iz ovog preduzeća naglašavaju da je reč o zloupotrebi i da građani ni u kom slučaju ne otvaraju dostavljene linkove niti unose podatke sa svojih platnih kartica. Cilj prevaranata je krađa ličnih podataka i novca sa računa.
"Putevi Srbije“ apeluju na javnost da bude oprezna, da ovakve poruke ignoriše i, ukoliko je moguće, prijavi slučaj nadležnim institucijama.
