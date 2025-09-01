Društvo
ŠKOLSKA GODINA - OGROMAN IZAZOV: Kakvi su dani pred srpskim studentima i školarcima?
Za više od 700 hiljada đaka u Srbiji počela je nova školska godina. Sa njom i neizvesnosti. Strah posle desetomesečnih turbulencija.
Reprezentativni sindikati prosvete ipak nisu stupili u štrajk upozorenja, kako su ranije najavljivali. Tvrde da će doći na posao, ali da su dalje okolnosti nepredvidive. Većana škola normalno radi, ali ima i onih koje su izabrale bloakde. Da li će nova školska godina biti normalna ili propraćena štrajkovima, kakvi su dani pred studentima i školarcima?
Valentina Arsić Arsenijević, profesorka Medicinskog fakulteta
Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola
Duško Prelević, profesor Filozofskog fakulteta
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig
