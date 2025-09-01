Reprezentativni sindikati prosvete ipak nisu stupili u štrajk upozorenja, kako su ranije najavljivali. Tvrde da će doći na posao, ali da su dalje okolnosti nepredvidive. Većana škola normalno radi, ali ima i onih koje su izabrale bloakde. Da li će nova školska godina biti normalna ili propraćena štrajkovima, kakvi su dani pred studentima i školarcima?