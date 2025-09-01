Slušaj vest

Nova generacija mladića i devojaka koji su se opredelili za dobrovoljno služenje vojnog roka danas je primljena u centre za osnovnu obuku Vojske Srbije.

Po dolasku u kasarne u Somboru, Valjevu i Leskovcu, mladi vojnici su prošli obavezne preglede, zadužili su naoružanje i vojnu opremu i potom su raspoređeni u jedinice, gde su ih komandiri upoznali sa pravima, obavezama i zadacima koji ih očekuju.

Prijem vojnika-generacije-septembar-2025-2.jpg
Foto: Vojska Srbije

U narednih mesec i po dana, oni će se osposobljavati za rukovanje ličnim naoružanjem, izvođenje osnovnih taktičkih radnji i postupaka u borbi i obavljanje stražarske službe, istovremeno unapređujući svoju fizičku sposobnost.

Prijem vojnika-generacije-septembar-2025-6 (1).jpg
Foto: Vojska Srbije

Potom ih očekuje individualna specijalistička obuka, da bi poslednja tri meseca služenja vojnog roka proveli u jedinicama Vojske Srbije, u kojima će se obučavati za izvršavanje kolektivnih zadataka svog roda, odnosno službe i biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih aktivnosti zajedno sa profesionalnim sastavom.

Vojnici koji žele da stupe u profesionalnu vojnu službu mogu se za to prijaviti još tokom služenja vojnog roka, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije.

