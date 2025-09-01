Kako je protekao prvi dan nove školske godine u Srbiji - samo jedna škola nije započela nastavu, 770.000 učenika se vratilo u klupe
Nova školska godina u Srbiji počela je za 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola, regularno, za razliku od prethodne koja je bila poprilično haotična za sve učenike. Obeležili su je štrajkovi, blokade i skraćeni časovi.
U školsko dvorište zakoračilo je oko 65 hiljada prvaka i 62.000 srednjoškolaca, dok su se stariji učenici vratili u klupe posle letnjeg raspusta. Za većinu roditelja, priprema za novu školsku godinu bila je veliki izazov.
Resorni ministar Dejan Vuk Stanković za Kurir televiziju ističe da samo jedna škola u Srbiji nije započela nastavu, Osnovna škola "Pavle Savić" u Beogradu. Kao razlog je naveo kašnjenje izveštaja o razrešenju dosadašnjeg direktora i dodao da će sutra stići izveštaj i novi direktor.
- Sva razrešenja su bazirana na izveštajima prosvetne inspekcije. Nije bilo improvizacija već je sve u skladu sa zakonskim aktima koji regulišu materiju. Nema govora o masovnoj represiji. Od 1.680 škola razrešeno je 25 direktora - kaže Stanković.
Novu školsku godinu obeležiće i velika ulaganja Ministarstva prosvete u školstvo.
