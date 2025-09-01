Slušaj vest

Promene u ponašanju partnera tokom braka nisu retkost i često izazivaju osećaj nesigurnosti. Ponekad su to male faze a ponekad znak da se nešto definitivno menja u dinamici veze. Baš takve promene zadesile su i jednog Srbina (44), koji je primetio neočekivane promene u ponašanju svoje supruge.

Na Reddtu je podelio svoju zabrinutost. Naime, kako navodi, nakon 12 godina braka, njegova supruga (36) je počela polako ali sigurno da menja stil oblačenja, da više vremena provodi na društvenim mrežama ali i da objavljuje provokativne fotografije - što pre nije bio slučaj. Iako je svestan da na to svakako ima pravo, ne može da se otme osećaju da žena traži pažnju drugih, što ga navodi da preispituje stanje u njihovom braku.

"Problem u braku, kriza srednjih godina?", napisao je on u naslovu svoje objave a ona i otkrio o čemu se tačno radi.

"Imam 44 godine, moja žena 36. U braku smo 12 godina i imamo jedno dete. Uvek sam mislio da je naš odnos stabilan. Ne savršen, ali dovoljno jak da izdrži uobičajene uspone i padove. Ali u poslednje vreme nešto se promenilo, i iskreno to me muči. Moja žena je oduvek imala privatne profile na društvenim mrežama, uglavnom je objavljivala slike sa putovanja, rođendana ili obične porodične stvari. Pre par meseci je odjednom otključala profil i počela da postavlja mnogo više fotografija. Neke od njih su prilično provokativne, bar u poređenju s onim što je ranije objavljivala.

Počela je da se oblači izazovnije da se više šminka i to čak i bez posebnog povoda. Naravno svako ima pravo da se oseća lepo u svom telu i da to pokaže. Razumem to. Ali meni sve više deluje da to nije samo samopouzdanje, već da aktivno traži pažnju i to ne moju. Ljudi (uglavnom muškarci) joj komentarišu i lajkuju slike a ona očigledno uživa u tome", napisao je on pa dodao:

"Nešto fali u našem braku"

"Nisam ljubomoran u smislu da bih pravio scene ili kontrolisao je, ali ne mogu da se otmem osećaju da nešto fali u našem braku čim joj ovo toliko prija. Ne želim da je optužujem niti da pravim dramu, ali isto tako ne mogu da glumim da ne vidim. Pitam se da li je ovo samo faza, možda želi ponovo da se oseća mlado i privlačno ili je početak nečega što bi moglo ozbiljno da nas ugrozi. Volim je, volim našu porodicu, ali lagao bih kad bih rekao da nisam zabrinut. Da li je ovo crvena zastavica ili ja previše umišljam?".

"Posle 12 godina braka tražiš mišljenje na internetu"

Na Redditu su korisnici ostavljali različite savete, ali se većina svodila na jednu ključnu poruku – savet da otvoreno razgovara sa suprugom i iskreno iznese svoja osećanja.

"Da je ovo žensko napisalo, svi bi odmah rekli: 'Joj, razvedi se.' Druže, tvoja žena je u pitanju, pričaj sa njom. Po meni, veći 'red flag' u vašem odnosu je to što tražiš mišljenje na internetu nakon 12 godina braka, a da prethodno nisi otvoreno razgovarao sa njom", napisao mu je jedan Srbin.

Za njim, javila se Srpkinja, pa dodala:

"Ja sam žena, doduše mnogo mlađa, ali ako ti znači moja perspektiva, evo: Mislim da treba da popričaš sa njom na smiren način. Pitaj je da li joj nešto fali u vašem braku i reci joj kako se osećaš dok ona ovo radi. Ipak je tvoja žena – sasvim je u redu da budeš zaštitnički nastrojen i da ne želiš da svako vidi njene provokativne fotografije".

"Najbitnije je da razgovarate"

Još jedna korisnica je posavetovala autora objave da se aktivira u svom braku i pokaže ženi koliko mu znači.

"Iz ugla žene koja je u dugoj vezi: aktiviraj se ako već nisi. Predloži joj da češće izlazite negde, sredi se i ti, ponašaj se kao da se tek muvate – flertuj, udvaraj joj se. Možda joj fale leptirići u stomaku, možda je ovo samo faza, ali istinu zna samo ona...Pitaj je da li joj treba neka promena – možda ste se ustalili u svakodnevici i želi malo novine u vašem odnosu, ili postoji problem na koji te je više puta upozorila, a ti nisi reagovao. Ako uzvrati na tvoj flert, verovatno je samo prolazna faza. Ako je nervira, možda je već ozbiljnije. Najbitnije je – razgovarajte, ali nemoj joj prebacivati što se sređuje", napisala je ona.