Večeras je došlo do eksplozije u centru grada, u nekadašnjoj Robnoj kući “Beograd” u Užicu, gde se nalazi kineska robna kuća i još nekoliko prodavnica poznatih trgovačkih lanaca. Na lice mesta su došli vatrogasci sa dva vatrogasna vozila i kola hitne pomoći. 

WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.07.22_80c3b283.jpg
Foto: Kurir.rs/Z.G.

Kako saznajemo nakon pregleda prostorija otkriveno je šta je uzrok eksplozije.
- Prvo se pomislilo da je došlo do eksplozije zbog curenja gasa. Međutim, nakon pregleda utvrđeno je da eksplodirao kompresor, koji se nalazi u podrumskom prostoru. Na svu sreću tu nije bilo ljudi, te nema povređenih. Sve je ubrzo sanirano i rešeno – saznajemo od izvora bliskog istrazi. 

