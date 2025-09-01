Večeras je došlo do eksplozije u centru grada, u nekadašnjoj Robnoj kući “Beograd” u Užicu , gde se nalazi kineska robna kuća i još nekoliko prodavnica poznatih trgovačkih lanaca. Na lice mesta su došli vatrogasci sa dva vatrogasna vozila i kola hitne pomoći.

Kako saznajemo nakon pregleda prostorija otkriveno je šta je uzrok eksplozije.

- Prvo se pomislilo da je došlo do eksplozije zbog curenja gasa. Međutim, nakon pregleda utvrđeno je da eksplodirao kompresor, koji se nalazi u podrumskom prostoru. Na svu sreću tu nije bilo ljudi, te nema povređenih. Sve je ubrzo sanirano i rešeno – saznajemo od izvora bliskog istrazi.



