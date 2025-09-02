Slušaj vest

MIONICA- Povodom početka nove školske godine, predsednik opštine Mionica Boban Janković posetio je đake prvake u osnovnim školama u Mionici i Rajkoviću. Tom prilikom uručio im je besplatne udžbenike koje je i ove godine obezbedila opština Mionica.

Ovo je deveta godina zaredom da lokalna samouprava finansira besplatne knjige za sve prvake. Za školsku 2025/2026. godinu, ukupno 68 prvaka dobilo je komplete udžbenika, a iz budžeta opštine za tu namenu izdvojeno je oko 800 miliona dinara.

- Naši vredni prvaci jutros su poranili da pre prvog školskog zvona sednu u svoje đačke klupe, a mi smo ih obradovali knjigama. Cilj nam je da olakšamo roditeljima, a da našim prvacima na najbolji mogući način čestitamo polazak u školu. Tu smo da brinemo, da budemo podrška i da se borimo da se u našoj mioničkoj porodici živi još bolje. Septembar je početak za svakog od nas i neka naša septembarska odluka bude da se posvetimo lepim stvarima, da poštujemo jedni druge, a da našim đacima stvaramo svakog dana još bolje okruženje gde će odrastati, izjavio je predsednik Janković i dodao da je važno da sačuvamo kvalitet obrazovanja. Važno je da budemo zajedno, da čuvamo obrazovanje i da ono bude još kvalitetnije i dostupnije svima-rekao je predsednik mioničke opštine Boban Janković.

Opština Mionica kontinuirano ulaže u obrazovanje. Do sada je u rekonstrukciju osnovne i srednje škole u Mionici uloženo 338 miliona dinara, za obnovu škole u Rajkoviću 26 miliona, dok je za škole u Bukovcu i Dučiću izdvojeno 1,2 i 4,4 miliona dinara. U toku su radovi na kompletnoj obnovi osnovne škole u Gornjoj Toplici, a u planu je i obnova u Donjoj Toplici.

Pored toga, učenicima je omogućen besplatan boravak na bazenima Sportskog centra „Mionica“, kao i pristup brojnim besplatnim edukativnim i kreativnim sadržajima u okviru opštinskog Centra za razvoj i obrazovanje i to časovima glume, plesa, stranih jezika, programiranja i drugim aktivnostima, kao i besplatan prevoz.