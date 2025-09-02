Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji pojačanog je intenziteta unutar gradskih sredina, a povremeno se veći broj vozila očekuje i u tranzitu kroz Srbiju, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Zbog građevinske sezone koja je u toku veći oprez vozačima potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi i na kojima je na snazi izmena u redovnom odvijanju saobraćaja.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kao ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna vozila.

Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, a na Kelebiji i Šidu po tri.

Ne propustiteAutoStiže novi Audi Q3: Svestran, sportski i digitalno povezan, a evo kad kreće prodaja i kolika mu je cena (FOTO)
Audi Q3 Sportback
AutoOvo je jedina situacija u kojoj zakon dozvoljava da prođete kroz žuto svetlo na semaforu: Mnogi vozači su u zabludi
zuto-na-semaforu.jpg
AutoKako se rešiti rđe na autu koji ste skoro kupili? Ove korake obavezno ispratite i kola će biti kao nova
Korozija, rđa na automobilu na ulici
AutoSaveti stručnjaka: Koliko često treba menjati filter vazduha na automobilu
Koliko često treba menjati filter vazduha zavisi od modela automobila u uslova korišćenja