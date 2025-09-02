Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji pojačanog je intenziteta unutar gradskih sredina, a povremeno se veći broj vozila očekuje i u tranzitu kroz Srbiju, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Zbog građevinske sezone koja je u toku veći oprez vozačima potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi i na kojima je na snazi izmena u redovnom odvijanju saobraćaja.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kao ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna vozila.