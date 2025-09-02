Slušaj vest

Princeza Katarina vratila se u Beograd, u svoj dom u Kraljevskom dvoru, izlečena od raka, posle desetomesečnog lečenja i oporavka.Njen povratak, zajedno sa suprugom, prestolonaslednikom Aleksandrom, nije samo lična pobeda, već i trenutak duboke zahvalnosti za ljubav i molitve koje su je nosile kroz ovo iskušenje, saopštio je Kraljevski dvor.

Prvo javno pojavljivanje posle bolesti u Beogradu biće danas. Ovo je veoma značajan događaj, a detalji će uskoro biti objavljeni. Čak i tokom bolesti, ona nikada nije prestala sa svojim humanitarnim radom.

Princeza je izrazila duboku zahvalnost lekarima, medicinskim sestrama i osoblju u Centru za rak „Memorial Sloan Kettering Cancer Center” u Njujorku i u UPMC-u u Pitsburgu.

„Njihove ruke donele su mi isceljenje, a njihovo saosećanje hrabrost“, rekla je princeza.

Ona je sa emocijama govorila o ogromnoj podršci koju je dobijala iz celog sveta.

„Desetine hiljada molitvi i poruka stizale su mi u mojim najtežim trenucima, svaku sam nosila u svom srcu. Saznanje da nisam sama davalo mi je snagu kada sam se osećala nemoćno. Nikada ne bih uspela bez ljubavi moje porodice, mojih prijatelja i svih koji su bili uz mene“, rekla je princeza.

Čak i u najtežim trenucima, Princeza Katarina nije zaboravila one kojima je potrebna.

„Ono što me je najviše održavalo bila je svest o svima kojima sam potrebna i o mojoj humanitarnoj misiji. Ta misao dala mi je snagu da se borim, da se oporavim i da se vratim kući. Moj najveći san tokom svih ovih meseci bio je da se vratim u zemlju koju volim.“ Iskoristila je ovaj trenutak da podseti na značaj opreza i nade u borbi protiv raka.

„Rak ne pogađa samo telo, on iskušava duh. Ali rani pregledi spasavaju živote, a nada leči srca. Moja želja je da niko ne izgubi ni jedno ni drugo.“ Suznih očiju i sa nadom u srećne godine koje dolaze, Princeza Katarina je istakla radost povratka:

„Prošetati ponovo Beogradom, biti blizu ljudi koje volim, to je najveća radost. Duboko sam zahvalna svojoj porodici, prijateljima i svakoj duši koja me je podigla u molitvi. Pomoć ljudima uvek je bila u mom srcu, a danas je moje srce ponovo kod kuće. Radujem se godinama radosti, službe i zajedničke nade sa narodom.“

Sa obnovljenom snagom, Njeno Kraljevsko Visočanstvo raduje se nastavku svoje humanitarne misije, služeći narodu Srbije, Republike Srpske i Grčke, sa istom posvećenošću koja ju je vodila kroz ovo iskušenje., saopšrio je dvor.

Podsetimo, decembra 2024. saopšteno je da je princeza Katarina operisala rak pankreasa.