Tanja Vasković iz Beograda, majka desetogodišnjeg Nenada, dečaka koji je 22. aprila izgubio bitku sa meningokoknom sepsom, retkom, ali izuzetno agresivnom bakterijskom infekcijom krvi, kroz suze je govorila o svojoj odlučnoj borbi da se ovakva tragedija više ne dogodi ni jednoj porodici.

Naime, ona je odlučila da pokrene peticiju za stvaranje Nešinog zakona.

Majka preminulog Nenada u suzama za Kurir: Nije mu bilo spasa - Dobio je bakteriju za koju nisam ni znala Izvor: Kurir televizija

- Dobio je temperaturu, sledeći dan oko pola dva već je počeo da tamni, plavi, da mu se pojavljuju crvene fleke po telu, kao kada se uštinete. Kada sam otišla u Dom zdravlja doktorka me hitno poslala u Tiršovu. Tamo su nas već čekali, radili su CT glave i prebacili ga na intezivnu negu. Doktorka mi je rekla da sačekam tu i da će doći da mi kažu kakvo je stanje - kaže ona.

Majka dodaje da je 2 i po sata čekala, a da su se doktori samo smenjivali, pa je u jednom trenutku videla da unose plazmu i bela krvna zrnca:

- Rekli su mi da to nije za njega. Kada sam ušla videla sam da je dete u veštačkoj komi. Nije mu bilo spasa. Rekla je majko, svaki minut je borba za život. Nije bilo simptoma koji bi pokazali da je to ta bakterija koja našu decu ubija za par sati. Ja sam prvi put čula tada za tu bakteriju, želim da se što više priča o tome, da se roditelji edukuju, da se što više priča o tome u školi, da se znaju uzroci i kako se dobija bakterija - kaže ova majka.

Foto: Privatna Arhiva

"Vakcina košta oko 50 hiljada"

Vasković objašnjava da i zdrav čovek zdravom čoveku može preneti ovu bakteriju, ali da deca najviše stradaju:

- Vakcina kod nas i postoji i ne postoji. Želim da se zdravstvo oglasi, kaže ima li te vakcine i gde i koliko košta. Država treba da reaguje na to i treba da bude dostupna. Treba da se zna koliko je opasna bakterija i da bude dostupna, ali ne da ljudi plaćaju. Čula sam da negde ta vakcina košta oko 50 hiljada - kaže ova majka.

Nenadova majka je pokrenula Nešinu inicijativu, odnosno Nešin zakon, pa je i objasnila za Kurir:

- Ne sme dete da bude samo broj. Kada je rađena obdukcija i kada sam zvala da vidim da li je nalaz gotov, rekla sam da zovem zbog Nenada Vaskovića. Ko god mi se javio je rekao da za njega to nije Nenad Vasković već taj i taj broj. Nisam htela da kažem da je moj broj, i danas moje dete nije broj, iako je gore on je još živ - kaže majka.

Foto: Privatna Arhiva

"Obdukciju smo čekali 80 dana"

Vasković kaže da je dobila papir kada je ostavila dete u bolnici sa kojim je bilo potrebno otići u apoteku kako bi svako ko je bio u kontaktu sa dečakom popio po jednu tabletu Ciprocinala od 500 miligrama.

- Čak i kada je završena obdukcija ništa nam nije rečeno. Sticajem okolnosti moja sestra u Sloveniji je prošle godine 7. aprila njen sin od 13 godina je preminuo od iste bakterije. Tamo je u roku od 3 dana urađena obdukcija detetu, a četvrti dan su zvali iz bolnice da svi koji su bili u kontaktu sa detetom dođu u bolnicu i vakcinišu se. Svi su dobili vakcine. Slovenija nema tu vakcinu ali je uvezla iz Austrije. Kod nas nema ni reči o vakcini. Mi smo 80 dana čekali obdukcioni nalaz. Katastrofa kako je ažurno, a doktorka mi je rekla da je u pitanju zarazna i opasna bakterija, ali nije mi rekla da je život u pitanju - kaže Vasković.

Ona apeluje na građane da potpišu peticiju za Nešin zakon, pa dodaje da je ova vakcina u Grčkoj čak i obavezna za svu decu.

Kurir.rs