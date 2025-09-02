Slušaj vest

Zamislite da za 500 dolara kupite hranu, ali u vašoj korpi se nađu gotovo samo smrznute pice, dok svežeg voća i povrća gotovo da nema.

Upravo to je uradila jedna američka porodica, a njihov račun i sadržaj kupovine izazvali su pravu buru na društvenim mrežama. Šta nam ova scena govori o navikama u ishrani, dostupnosti zdravih namirnica i problemu gojaznosti koji pogađa milione?

Dejan Jelača Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju je govorio Dejan Jelača, glumac koji se u program uključio iz Njujorka, doktor Saša Milićević, pedijatar, kao i profesor doktor Svetlana Stanišić, fizički hemičar.

Jelača: Brza hrana je u Americi popularna zbog pristupačnosti

- Ovo je česta slika, brza hrana jena prvom mestu posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. to je ogromna industrija koja pravi ogromnu količinu novca. Imamo mogućnost, zbog društvenih mreža, da znamo tačno šta unosimo u organizam, što pre nismo mogli - kaže Jelača.

On kaže da brza hrana u Americi nije popularna samo zbog ukusa, već i zbog skonomskih razloga, jer je daleko pristupačnija od zdravijih opcija.

- Ne postoji osoba koja makar ponekad ne konzumira brzu hranu. Imate grupaciju ljudi koji i žive na njoj. Upravo ti ljudi koji svakodnevno konzumiraju ove proizvode su u opasnosti. Broj nus pojava je ogroman, ne samo povišeni šećer i pritisak, već ispitivanja pokazuju i da dolazi do masne jetre - kaže Jelača.

Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

Milićević: Ovakva hrana nije dobra za razvoj dece

Milićević kaže da ovakva ishrana ne sme biti osnova za decu, pa dodaje da je po decu opasna i praksa roditelja koji ujutru deci za užinu daju novac kojim oni kupe picu i gazirane sokove:

- To su deca u razvoju. Zaleđena pica, u redu, svi to izvadimo kada dođu gosti ili slično. Ali, to nema sve sastojke koji su potrebni. Više nemamo vremena ni za šta, ni da jedemo. Ne žvaćemo više kako treba. To je ili pica ili smuti, zaboravićemo da žvaćemo i početi za doručak dve tablete, a za večeru jedna da se ne prejedemo - kaže Milićević.

On kaže da ovakva ishrana nije dobra ni za želudac, ni za razvoj.

Svetlana Stanišić Foto: Kurir Televizija

Stanišić navodi da je videla primer roditelja koji za doručak jedu jaja i salatu, dok njihova ćerka, gojazna devojčica, na svom tanjiru ima dve krofne, od kojih je jedna drečavo roze boje:

- Kad neko jede brzu hranu, on taj dan podbaci sa unosom svih vitamina i minerala. Kada se hrani pravilno, neko unese čak tri puta više od preporučene. Domaća hrana kod kuće je poprilično izbalansirana - kaže Stanišić.

Ona kaže da deca u periodu rasta i razvoja takođe jesu u periodu sticanja navika:

- Često se srećem sa mladim, gojaznim ljudima jer sam u kontaktu sa studentskom populacijom i nezgodno je što će ceo život provesti sa viškom kilograma. To je drugačije nego kada imate normalnu telesnu masu, dođete do 40. godine i ugojite se. Masno tkivo nije tu samo kao naš estetski neprijatelj, već utiče i na zdravstveno stanje - kaže Stanišić.

Ona objašnjava da ukoliko učimo dete da sve treba da bude zabava, svako iskustvo mora da bude prijatno i da obrok nije obrok ako ne uživaju u hrani, to je loše za mnogo više polja od samog odnosa deteta prema hrani.

"CEO ŽIVOT ĆE PROVESTI GOJAZNI" Ljudi se sve češće oslanjaju na brzu hranu: Posledice su gore nego što mislite Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs