VAŽAN APEL ZA RODITELJE Ovo morate naučiti svoju decu o putu od kuće do škole - Koković objasnio najveće rizike učešća đaka u saobraćaju
Školska godina je počela, a sa njom i veći broj dece na ulicama. Najbitnija je njihova bezbednost, a neretko beležimo nasilničku vožnju.
Kako da se vozači ponašaju u ovom periodu godine, za Kurir televiziju objasnio je Mirko Koković, Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost.
- Od juče imamo 770 hiljada đaka, velika je koncentracija na ulicama, samo najmlađih koji kreću u školu je 60 hiljada. Treba apelovati na vozače da budu jako obazrivi na početku školske godine, ali i tokom cele godine. Poseban apel je roditeljima da najmlađe mališane vode do škole pešaka, kako bi im ukazali na potencijalne opasnosti i objasnili kojim površinama mogu da se kreću, kako preći ulicu i semaforizovane pešačke prelaze - kaže Koković.
Koković kaže da je veoma bitno i da roditelji objasne svojim đacima šta da rade ukoliko se svetlo na semaforu promeni dok oni prelaze ulicu.
- Često na društvenim mrežama vidimo izazove i sve ih je više. Kako ne bi dali ideju mladima da rade isto, savet roditeljima je da vode računa i nadziru decu jer su to opasne radnje koje se mogu završiti fatalnim ishodom. Roditelji svojim primerom treba da pokažu roditeljima kako da se ponašaju u saobraćaju - kaže Koković.
On dodaje da je izuzetno bitno i naučiti decu o važnosti korišćenja pojasa koji je ključan faktor u ishodu saobraćajnih nesreća.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs