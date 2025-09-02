Slušaj vest

Školska godina je počela, a sa njom i veći broj dece na ulicama. Najbitnija je njihova bezbednost, a neretko beležimo nasilničku vožnju.

Kako da se vozači ponašaju u ovom periodu godine, za Kurir televiziju objasnio je Mirko Koković, Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost.

- Od juče imamo 770 hiljada đaka, velika je koncentracija na ulicama, samo najmlađih koji kreću u školu je 60 hiljada. Treba apelovati na vozače da budu jako obazrivi na početku školske godine, ali i tokom cele godine. Poseban apel je roditeljima da najmlađe mališane vode do škole pešaka, kako bi im ukazali na potencijalne opasnosti i objasnili kojim površinama mogu da se kreću, kako preći ulicu i semaforizovane pešačke prelaze - kaže Koković.

Koković kaže da je veoma bitno i da roditelji objasne svojim đacima šta da rade ukoliko se svetlo na semaforu promeni dok oni prelaze ulicu.

- Često na društvenim mrežama vidimo izazove i sve ih je više. Kako ne bi dali ideju mladima da rade isto, savet roditeljima je da vode računa i nadziru decu jer su to opasne radnje koje se mogu završiti fatalnim ishodom. Roditelji svojim primerom treba da pokažu roditeljima kako da se ponašaju u saobraćaju - kaže Koković.

On dodaje da je izuzetno bitno i naučiti decu o važnosti korišćenja pojasa koji je ključan faktor u ishodu saobraćajnih nesreća.

