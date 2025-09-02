Škola slikanja, puzijada, viteške igre, ali i besplatni pregledi: Evo šta vas čeka na Danima porodice
Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju po peti put organizuje manifestaciju "Dani porodice u Srbiji", događaj posvećen očuvanju porodičnih vrednosti, koji tradicionalno okuplja veliki broj roditelja i dece.
Ovogodišnji "Dani porodice" biće održani u subotu, 6. septembra, u Perlezu kod Zrenjanina (porodični korzo na obali Begeja), sa početkom u 10 časova.
Tokom osam sati bogatog programa, posetioce očekuju školice slikanja, plesni međunarodni festival, besplatni lekarski pregledi u zoni zdravlja, dečje predstave, Кup Dana porodice u šahu i borilačkim sportovima, kao i brojna takmičenja za najmlađe. Pored toga, biće održan i Кaravan roditeljstva sa puzijadom za bebe i edukativnom tribinom za roditelje, a deca će imati priliku da se oprobaju i u viteškim veštinama.
Manifestacija "Dani porodice" realizuje se u saradnji sa Gradom Zrenjaninom i uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.