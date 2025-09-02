Slušaj vest

U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a najviša temperatura biće do 34 stepena.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, promena vremena stiže večeras.

"Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i plјuskove s grmlјavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visoke temperature, a ovo upozorenje je u Bačkoj upaljeno i zbog grmljavine. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U sredu pre podne pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugom delu dana promenlјivo oblačno, sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 stepena.

U četvrtak promenlјivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim plјuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije.

Od petka pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena.