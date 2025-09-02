Slušaj vest

Udruženje NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka. Ovogodišnja kampanja posvećena je temi psihosocijalne podrške - jer svako dete i porodica, pored medicinskog lečenja, imaju potrebu za razgovorom, osloncem, podrškom u ostvarivanju prava i osećajem da nisu sami.

Psihosocijalna podrška podrazumeva kontinuiran rad psihologa i socijalnih radnika, savetovanja, radionice za decu i roditelje, programe za braću i sestre, ali i pomoć porodicama u tugovanju.

Ona osnažuje roditelje i pomaže porodici da zajedno izdrži najtežu borbu.

Dana 27. septembra na trgovima širom Srbije građani će imati priliku ne samo da daju svoj doprinos, već i da razgovaraju sa volonterima o značaju psihosocijalne podrške i svemu što ona obuhvata. Tog dana biće promovisano i redovno donatorstvo jer jedino kontinuiranom podrškom možemo obezbediti da nijedna porodica ne ostane bez pomoći koja joj je neophodna.

Pozivamo vas da tokom septembra podržite programe psihosocijalne podrške razgovorima na ovu važnu temu i širenjem svesti o njenom značaju u toku i nakon lečenja.

Postanite redovan donator slanjem poruke 2 na 1150 (vaš račun će se mesečno zaduživati za 200 RSD. Važi za sve mreže i možete se odjaviti u bilo kom trenutku) ili direktom uplatoma na račun:

Beograd: 170-30010715000-82

Novi Sad: 170-30010715001-79

Niš: 170-30010715002-76

Za sve informacije kontaktirajte nas besplatnim pozivom na broj: 0800 332 232



Promo