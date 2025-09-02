Slušaj vest

Prvorotkinja Bojana M. (24) iz Grdelice, privremeno nastanjena u Nemačkoj, izgubila je sinoć bebu u porodilištu Opšte bolnice Leskovac, i to neposredno pre nego što je legla na sto za porođaj. Njen otac i suprug optužuju lekare za nemarnost. Slučaj je sada u rukama nadležnih organa.

Ova mlada žena jedna je od retkih koja je odlučila da se ne porodi u Nemačkoj, već u svojoj zemlji, u Leskovcu. Kako priča njen otac Goran M., ispostavilo se da je ta odluka bila kobna.

U očima nesuđenog oca – suze

- Došla je tri meseca ranije. U Grdelici je vođena trudnoća, veoma uredno. Radile su se redovne kontrole i analize. Juče ujutru osetila je bolove, baš na dan kada joj je bio termin za porođaj - kaže on, koji je sinoć dao izjavu policiji jer zet, iako Srbin, slabo govori srpski jezik, piše lokalni portal "Jugmedia".

Prema njegovim tvrdnjama, a bio je sve vreme u kontaktu sa ćerkom, beba je u stomaku bila živa u 17.30 kada je urađen CTG.

- Pre toga je dobila injekciju da bi se više otvorila i lakše porodila. Imala je velike bolove, ali na to niko nije obraćao pažnju. Već tada su je morali uvesti u salu za porođaje. Nisu. Kada su uradili drugi CTG u 19.30, kako oni tvrde, a ja znam da je bilo kasnije, rečeno je da je beba mrtva. Tek tako – beba je mrtva! Kao da je uginuo miš - očajan je otac porodilje, dodajući da im niko nije rekao ni najobičnije: "Žao mi je", piše Jugmedia.

Beba umrla u stomaku

Bojana je, kaže, u šoku i nije sposobna da razgovara sa novinarima, dok je njen suprug potpuno izgubljen. To im je trebalo da bude prvo dete.

- Tragedija se desila prilikom smene lekara. Doktorka tvrdi da joj je radila CTG u 19.30, a ja sam se raspitao smena im počinje u 20 sati i rečeno mi je da je došla tek tada - tvrdi otac porodilje.

Beba je, tvrdi, ostala mrtva u stomaku, a ništa nije preduzimano da se izvadi.

- Razgovarao sam sa načelnikom i zamenikom direktora, i on mi je rekao da je navodno pukla posteljica pa se beba ugušila. A svi znamo da, kada pukne posteljica, mora da ima krvi. Pa i ako je zaista tako, tim pre su morali hitno da izvuku mrtvu bebu da ne ugroze i život majke - priča otac.

Ova beba bi bila jedina rođena tokom jučerašnjeg dana

Da situacija bude još tužnija, ova beba bila bi jedina rođena tokom jučerašnjeg dana. Na gradskom sajtu, gde se objavljuje broj novorođenih beba, danas stoji samo jedna – crta.

On pominje dve doktorke po imenu i prezimenu, ali ih portal Jugmedia ne navodi dok ne stigne i zvanični odgovor o ovom slučaju iz Opštoj bolnici Leskovac.