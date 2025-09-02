Slušaj vest

Tokom 2025. uhapšeno je 30 osoba zbog seksualne eksploatacije dece, a u međunarodnim akcijama oborena je i jedna od najvećih svetskih pedofilskih platformi "Kidflix", navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Kako zaštititi decu kojoj prete različite opasnosti kako u stvarnom tako i u virtuelnom svetu.

Kada je reč o bezbednosti dece u školama, jedno od pitanja koje se nameće je u kojoj meri i na koji način treba uključiti veštačku inteligenciju u prevenciju zločina u školama.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su pričali o ovoj temi bili su Dejan Milutinović, iz Centra za bezbednost, Emina Beković, iz Nacionalnog centar za bezbednost dece, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Stvaranje bezbednog digitalnog okruženja

Beković je napomenula neprestani rad u svrsi stvaranja sigurnog digitalnog sveta:

- Ministarstvo informisanja i telekomunikacija kontinuirano radi na stvaranju bezbednog digitalnog okruženja, a pre svega kroz preventivne edukativne aktivnosti. U prilog tome govori osnivanje, još pre devet godina, Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Bilo ko može da prijavi bilo kakav vid digitalnog nasilja, bez toga da se predstavi. Mi smo posebnom aplikacijom povezani sa policijom i na taj način želimo da ovaj sistem bude efikasniji u ovom segmentu.

Beković je detaljnija pričala šta se dešava kada neka priča bude prijavljena pomenutom centru:

Evo kako da zaštitite dete od digitalnog nasilja: To je njihovo okruženje, podizanje svesti je krucijalna Izvor: Kurir televizija

- Mi to prvo analiziramo, vidimo u čemu je reč, pa pošaljemo nadležnoj instituciji na rešavanje. Svaka ta institucija prioritetno rešava naše predmete koje im pošaljemo. Verodostojnost priče proveravamo kroz konsultacije sa kolegama, pa vidimo da li je reč o zloupotrebi ili ne. Internet pruža dozu anonimnosti, pa postoje lažni profili, takva je priroda posla, sve mora lepo da se proveri, a to je na nadležnim organima.

Koliko često se ljudi javljaju

- Zapravo jako često, za ovih devet godina imali smo preko 47.000 upita. To su bili mejlovi, telefonski pozivi i javljanje preko društvenih mreža. Naravno, nisu svi ovi slučajevi digitalno nasilje, ali zato imamo predmete informativne prirode kada roditelj pozove da se posavetuje kada je dobro detetu dozvoliti da bude na društvenim mrežama. Pružamo razne informacije, pogotovo roditeljima i nastavnicima koji su mentori prevashodno prvi digitalni mentori deci - rekla je Beković.

Obradović je analizirao na koje sve načine možemo da zaštitimo decu u digitalnoj sferi:

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Suštinski, mi moramo to da posmatramo kao bezbednosna okruženja. Jedan koncept okruženja jesu dešavanja u školskom dvorištu, školi i porodici, a digitalne platforme i internet je druga vrsta bezbednosnog koncepta, odnosno okruženja u kojem se dete nalazi. Samim tim, uvek sam bio pristalica podizanja bezbednosne kulture i samosvesti koje obuhvata prepoznavanje pretnje, reakcija na pretnju i prijavljivanje pretnje. Najopasnije pretnja ili opasnost je upravo ona koja nije detektovana. Zato pozdravljam aplikacije za prijavljivanje jer nije važna osnovanost toga, već da se slučaj preispita i podigne svest.

AI U KAMERAMA ZA NADZOR

- Veštačka inteligencija u kamerama za nadzor ne služi da bi se deca špijunirala, već da bi se prepoznavali predmeti koji mogu da načine štetu, požar koji je možda izbio, rizična ponašanja u školskom dvorištu, skupljanje sumnjivih ljudi... Takvi integrisani sistemi bezbednosti služe kao dodatak. Tako neko ko ne bi smeo da se nalazi u školskom dvorištu, neće se tamo nalaziti, upravo zbog toga treba ići u korak sa praksom koja je zastupljena svuda u svetu, to je upravo nadzor sa AI koji će smanjiti mogućnost ljudske greške, već će softver sam dići uzbunu i kontaktirati najbližu policijsku stanicu - obrazložio je Obradović.

Milutinović je odgonetnuo kakve korake treba da preduzmemo u svrhu bezbednosti na internetu:

- Darko je to jako dobro objasnio, svest o nekim prekršajima, nasilju i zloupotrebi je jako bitna, pa da se sa tom informacijom raspolaže. Mi smo shvatili da je koncpet bezbednosti baziran na deci, jer dobrim vaspitanjem i socijalizacijom koja je sadržana na širem nivou od roditelja i obrazovne ustanove, jako je bitno da sa tim znamo kako da postavimo stvari. Ako tu ispustimo fokus i ako nije dobra socijalizacija, onda imamo bezbednosni problem, nasilno društvo, kriminalce, huligane... Naša suština, zbog koje i uključujemo zrele ljude i roditelje u ovu priču jeste podizanje te svesti.

Foto: Profimedia

Zbog početka nove školske godine bezbednost na putevima je pojačana kako bi zaštitila školarce. Više o ovome, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji pričao je Mirko Koković, iz agencije za bezbednost saobraćaja.

- Svaka škola ima obavezu i pokrivene su zonom škole, to je skup mera, aktivnosti i znakova koje utiču na bezbednost naših najmlađih, koje od juče ima 60.000 više. Od jučerašnjeg dana moramo biti posebno oprezi, ne samo u zonama škole, već na teritoriji cele zemlje jer zona škole nije jedina ruta po kojoj se kreću mališani.

