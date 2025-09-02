Slušaj vest

Dr Nebojša Dimitrijević, direktor Opšte bolnice Leskovac kaže za Kurir da je naložena obdukcija ploda nakon što je Bojani M. (24) iz Gredelice sinoć beba preminula u stomaku, pre porođaja.

- Najavljen je dolazak zdravstvene inspekcije, formirana je Komisije za unutrašnju proveru kvaliteta rada i naložena obdukcija. Posle toga ćete dobiti kompletan izveštaj - kaže za Kurir dr Dimitrijević.

Opšta bolnica Leskovac Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Goran M, Bojanin otac izjavio je za da je nnjegova ćerka, koja živi u Nemačkoj i koja je došla kući da bi se porodi sinoć izgubila svoje prvo dete i za to je optužio lekare leskovačke bolnice.

- Došla je tri meseca ranije. U Grdelici je vođena trudnoća, veoma uredno. Radile su se redovne kontrole i analize. Juče ujutru osetila je bolove, baš na dan kada joj je bio termin za porođaj - rekaoje za Jug mediju

Prema njegovim tvrdnjama, a bio je sve vreme u kontaktu sa ćerkom, beba je u stomaku bila živa u 17.30 kada je urađen CTG.

Dr Nebojša Dimitrijević Foto: Nemanja Nikolić