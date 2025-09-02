Evo šta se dešava posle smrti nerođene bebe u Leskovcu: Direktor bolnice se oglasio za Kurir
Dr Nebojša Dimitrijević, direktor Opšte bolnice Leskovac kaže za Kurir da je naložena obdukcija ploda nakon što je Bojani M. (24) iz Gredelice sinoć beba preminula u stomaku, pre porođaja.
- Najavljen je dolazak zdravstvene inspekcije, formirana je Komisije za unutrašnju proveru kvaliteta rada i naložena obdukcija. Posle toga ćete dobiti kompletan izveštaj - kaže za Kurir dr Dimitrijević.
Podsetimo, Goran M, Bojanin otac izjavio je za da je nnjegova ćerka, koja živi u Nemačkoj i koja je došla kući da bi se porodi sinoć izgubila svoje prvo dete i za to je optužio lekare leskovačke bolnice.
- Došla je tri meseca ranije. U Grdelici je vođena trudnoća, veoma uredno. Radile su se redovne kontrole i analize. Juče ujutru osetila je bolove, baš na dan kada joj je bio termin za porođaj - rekaoje za Jug mediju
Prema njegovim tvrdnjama, a bio je sve vreme u kontaktu sa ćerkom, beba je u stomaku bila živa u 17.30 kada je urađen CTG.
- Pre toga je dobila injekciju da bi se više otvorila i lakše porodila. Imala je velike bolove, ali na to niko nije obraćao pažnju. Već tada su je morali uvesti u salu za porođaje. Nisu. Kada su uradili drugi CTG u 19.30, kako oni tvrde, a ja znam da je bilo kasnije, rečeno je da je beba mrtva. Tek tako – beba je mrtva! Kao da je uginuo miš - očajan je otac porodilje, dodajući da im niko nije rekao ni najobičnije: "Žao mi je", piše Jugmedia.