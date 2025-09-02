Slušaj vest

Dr Nebojša Dimitrijević, direktor Opšte bolnice Leskovac kaže za Kurir da je naložena obdukcija ploda nakon što je Bojani M. (24) iz Gredelice sinoć beba preminula u stomaku, pre porođaja. 

- Najavljen je dolazak zdravstvene inspekcije, formirana je Komisije za unutrašnju proveru kvaliteta rada i naložena obdukcija. Posle toga ćete dobiti kompletan izveštaj - kaže za Kurir dr Dimitrijević.

HEML6705.jpg
Opšta bolnica Leskovac Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Goran M, Bojanin otac izjavio je za da je nnjegova ćerka, koja živi u Nemačkoj i koja je došla kući da bi se porodi sinoć izgubila svoje prvo dete i za to je optužio lekare leskovačke bolnice.  

- Došla je tri meseca ranije. U Grdelici je vođena trudnoća, veoma uredno. Radile su se redovne kontrole i analize. Juče ujutru osetila je bolove, baš na dan kada joj je bio termin za porođaj - rekaoje za Jug mediju

Prema njegovim tvrdnjama, a bio je sve vreme u kontaktu sa ćerkom, beba je u stomaku bila živa u 17.30 kada je urađen CTG.

HEML6775.jpg
Dr Nebojša Dimitrijević Foto: Nemanja Nikolić

- Pre toga je dobila injekciju da bi se više otvorila i lakše porodila. Imala je velike bolove, ali na to niko nije obraćao pažnju. Već tada su je morali uvesti u salu za porođaje. Nisu. Kada su uradili drugi CTG u 19.30, kako oni tvrde, a ja znam da je bilo kasnije, rečeno je da je beba mrtva. Tek tako – beba je mrtva! Kao da je uginuo miš - očajan je otac porodilje, dodajući da im niko nije rekao ni najobičnije: "Žao mi je", piše Jugmedia.

Ne propustiteDruštvoBranislav iz Leskovca kao da nikada nije ni postojao: Živeo zaboravljen od svih a onda je usledilo nešto još potresnije! Sada svi žele da znaju samo jednu stvar
shutterstock-1667123878.jpg
DruštvoZbog Stefana je plakala cela Srbija, sad se uselio u novu kuću od 80 kvadrata! Mama i tata mu umrli, živeo s dekom, kupao se u limenom koritu FOTO
Marko Nikolić i Stefi u novoj kući
DruštvoKRISTINA JE ŽENA LAVLJEG SRCA! Doktori je savetuju da uspori, a ona trči na sve strane: "Kada je meni trebalo, Srbija mi je pomogla, sada ja pomažem drugima"
krisina an terenu 2.jpg