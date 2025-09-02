Slušaj vest

Jelena Đokić je prva majka u Srbiji koja je dobila sredstva iz Alimentacionog fonda - novog mehanizma države osnovanog da zaštiti decu u situacijama kada roditelj koji je dužan da plaća izdržavanje to ne čini redovno, ili uopšte ne plaća.

Detalje njene priče podelila je sa gledaocima Kurir televizije.

- Problemi su počeli kada smo se razveli, dete je imalo devet meseci, a otac je izbegavao da plaća izdržavanje za svoje dete, sve je prebacio na mene, pa je bila neprestana borba kako bih detetu obezbedila normalne uslove u život. U tome su mi najviše pomagali roditelji i sestra. Sada imam i Alimentacioni fond, pa je mnogo lakše - započela je Đokić.

Novina u državi koja će postati praksa: Ovo je priča majke u Srbiji koja je prva dobila sredstva iz Alimentacionog fonda Izvor: Kurir televizija

Njegovi izgovori

- Pravdao se kako nema, da mi imamo više i prosto nije želeo da ispuni svoju obavezu. Saznala sam za ovaj fond, pa je mnogo lakše, pre sedam godina sam podnela tužbu, ali nisu mogli ništa da mu naplate jer nema nepokretnost na sebe, kao ni stalan posao. Sada, kada smo saznali za Alimentacioni fond, verovatno će lakše teći i naplata njemu. Lakše mi je, pao mi je kamen sa srca, sve je krenulo na bolje. Svim roditeljima bi poručila da se bore za decu i da budu jaki, čak iako je teško, ipak sada mogu da dobiju sigurnost. Mnogo je važna podrška sistema u ovakvim situacijama.

