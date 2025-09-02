Slušaj vest

Milica Mršulja je odmah nakon rođenja februara 1994. godine u Gnjilanu ostavljena u kutiji pored kontejnera u blizini jedne škole. Sledeće jutro slučajni prolaznik video je promrzlu bebu i pozvao policiju. Naredna tri meseca beba je provela bolnici.

Za to vreme njenu biološku majku tražila je plicija zbog pokušaja čedomorstva. Milica Mršulja sada živi u Leskovcu, majka je dvoje dece i veoma je uspešna u svom poslu. Ona je sada ispričala najintimnije detalje svog života.

"Do današnjeg dana postoji nekoliko verzija šta se tačno dogodilo, i ne znam kome je verovovati, ali ono što je sigurno je da sam rođena između 4. i 5. februara 1994. godine i da sam pronađena u kontejneru. Kada sam gostovala na televiziji pre oko dve godine javio mi se čovek koji je tvrdio da je radio u školi kao nastavnik fizičkog i da je tog jutra video ženu koja se približila deponiji i nešto bacila, kada je prišao čopor pasa. U celu priču se uključila čistačica iz škole koja se plašila da će mi psi nauditi, i pokušala da dođe do mene. Međutim, oni su se prigrlili uz mene i praktično me spasli", ispričala je Milica za TV Prva.

Govoreći o nedavnom slučaju pronađene bebe u Zemunu, Milica kaže da je ona imala "čistu ludačku sreću da je preživela", jer je bio hladni februar.

Foto: Tv Prva

"Nemam snage da vam opišem kroz šta prolazim kada čujem ovako nešto. Ne osuđujem nijednu ženu, čak ni moju biološku majku, koja nije spremna da vodi brigu o decu. Ali, ovde je konkretno reč o pokušaju ubistva, odnosno čedomorstva. Na bilo koja vrata da zazvoni i majka ostavi dete, ono će biti sigurno. Koliko čujem, žena u Zemunu je morala da nađe drugi način da ostavi dete, ukoliko je želela da ono preživi", u dahu govori Milica.

Kaže da je do trenutka rođenja svoje dece imala razumevanja za svoju biološku majku, ali posle tog čina, kako kaže, nema nijednu emociju kojom može da shvati taj čin. Milicu su potom usvojili, i za svoje druge roditelje ima samo reči hvale, jer, kako kaže, "ko zna kako bih prošla da sam ostala sa svojom biološkom majkom".

Ona je upoznala svoju biološku majku, koja je potom uhapšena za pokušaj čedomorstva, ali nikada nije imala hrabrosti da uradi DNK analizu, ali je svoje životno iskustvo pretočila u knjigu.

Kao psiholog, Milica kaže da razume profil žene koje su bile prinuđene da ostave svoj porod, zbog pritiska okoline, nemaštine... Ali kako kaže "one koje posle toga nastave 'normalan' život kao da se ništa nije dogodilo - nema ni trunke razumevanja.