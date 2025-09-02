Slušaj vest

Koliko ste puta čuli da neko kaže da ga srce boli. Više figurativno, u želji da dočara tugu, muku ili bol koja nije fizička. Međutim, naučnici su došli do novih saznanja, a prema njima, srce ipak može da se slomi.

Stručan termin za ovaj sindrom slomljenog srca je Takotsubo kadriomiopatija, a ovaj problem izaziva iznenadni akutni stres.

Gošće "Pulsa Srbije" koje su detaljnije pričale o ovom sindromu bile su doktorka Nada Macura i Ana Rodić, savetnica za lični i profesionalni razvoj.

PRVI PUT ZABELEŽENO U JAPANU

Macura se vratila u 1991. i situaciju u Japanu koja je otvorila poglede u ovoj vrsti boli:

- Nije ovo nov termi, 1991. kada je bio jak zemljotes u Japanu, registrovane su ove stvari o kojima pričamo. Dakle, ta bol koja nije infraktnog porekla. Slomljeno srce ljudi vezuju za ljubavni gubitak, obično u ljubavi svi patimo i to je zaista jaka emocija. Međutim, srce može da boli i kod hirurških operacija, raznih prirodnih katastrofa, a veliki razlog u tome jeste da srce menja svoju dinamiku, odnosno pokretljivost. Vrh srca je najugroženiji, to se preoblikuje u vrstu balona i tu postoje razni poremećajni. To je prava bol koja je praćena drugim sindromima poput kratkog daha, nesanice i tako dalje.

Rodić se nadovezala na temu, pa istakla:

- Generalno u životu nije bitno šta se dešava, već kako mi reagujemo na to. To zavisi od mnogo faktora. Svaki stresni događaj ima uticaj na stresogenu reakciju. Stres je svaka nova situacija koja zahteva da se prilagodimo, a takva situacija može da bude i prijatna, ali je iznenadna i intezivna. Nisu retke situacije da se dogodi neki poremećaj nakon takvih situacija, poput venčanja dece ili iznenadne prosidbe.

