Slušaj vest

Nakon izuzetno izazovne godine, Nj.K.V. Princeza Katarina sa još većom snagom i ljubavlju prema narodu Srbije nastavlja svoju životnu misiju, donacijom novog mobilnog mamografa, uređaja od neprocenjivog značaja za borbu protiv raka dojke. Ova vredna donacija uručena je danas Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ na cermoniji održanoj ispred Belog dvora u Beogradu i predstavlja još jedan snažan korak ka spašavanju života, posebno žena koje žive u udaljenim i teško dostupnim krajevima naše zemlje, saopšteno je iz Belog dvora.

1/7 Vidi galeriju Princeza Katarina prvi put u javnosti nakon vesti da je pobedila rak Foto: Kraljevski Dvor

Ovaj projekat je uspešno realizovan uz nesebičnu podršku g. Ričarda Jankova i njegove organizacije Upward Bound Youth iz Ohaja, SAD, koji godinama podržavaju misiju Nj.K.V. Princeze Katarine i njenog supruga, Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra.

Princeza Katarina i njena Fondacija neprekidno ističu koliko je prevencija bitna i ključna u borbi protiv bolesti, i apeluju na sve žene da redovno idu na preventivne preglede, jer rano otkrivanje bolesti znači i do 90% šanse za izlečenje.

„Imamo izvanredne lekare, ali i mi moramo da budemo odgovorni za svoje zdravlje“, poručila je Princeza.

U sklopu ove veoma važne donacije, ukupne vrednosti 400.000 dolara, nalazi se najsavremeniji digitalni mamograf SELENIA 3DIMENSIONS 3D, zajedno sa softverom zasnovanim na veštačkoj inteligenciji za precizniju dijagnostiku, kao i posebno opremljen kamion koji omogućava dolazak aparata i do najzabačenijih sela.

Nj.K.V. Princeza Katarina izrazila je duboku zahvalnost g. Ričardu Jankovu na velikodušnosti i nepokolebljivoj posvećenosti unapređenju zdravstvene zaštite žena u Srbiji. „Ova donacija je nastavak naše misije da obezbedimo da svaka žena, bez obzira na to gde živi, ima pristup kvalitetnom skriningu za rak dojke. Rano otkrivanje spašava živote i mi smo posvećeni tome da ovu dragocenu medicinsku uslugu učinimo dostupnom što većem broju žena. Neizmerno smo zahvalni našem dragom prijatelju, gospodinu Ričardu Jankovu, i njegovom timu na njihovoj saosećajnosti i predanosti ovoj plemenitoj misiji.

Veoma dobro znam koliko je ovaj aparat značajan i da sa svakim danom rada donosi mnogo dobrog svima. Njegov doprinos očuvanju zdravlja žena u Srbiji je ogroman, ali on donosi i nešto više. Donosi spokoj i mir, ali i spas i nadu. To se ne odnosi samo na žene koje se pregledaju, već i na njihove porodice, prijatelje, njihove voljene. Narod Srbije ima jednu divnu izreku – „Bolje sprečiti nego lečiti“ i sa tim se u potpunosti slažem. Prevencija je od najveće važnosti, jer kada se rak dojke otkrije rano, na vreme, može se efikasno lečiti, uz veliku šansu za povoljan ishod bolesti“, izjavila je Nj.K.V. Princeza Katarina.

Na početku današnje ceremonije, kojoj su prisustvovali prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta „Batut“, dr Gorana Bjelić, lekarka koja je i sama pobedila rak dojke i koja je ovom prilikom podelila svoje lično iskustvo o važnosti prevencije, članovi Kraljevskog medicinskog odbora i drugi gosti, Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar pozdravio je sve okupljene u domu Kraljevske porodice i izrazio veliko zadovoljstvo Kraljevskog para što su ponovo u Srbiji. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo istakao je koliko je ponosan na napore svoje supruge da pomogne Srbiji i njen veliki doprinos dobrobiti našeg naroda.

1/6 Vidi galeriju Princeza Kartarina prvi put u javnosti nakon vesti da je pobedila rak Foto: Kraljevski Dvor

Prestolonaslednik je ovom prilikom podelio i dirljivu ličnu priču:

„Posle mnogo meseci, vratili smo se u Srbiju iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je moja supruga prolazila kroz svoju sopstvenu borbu protiv raka. Zahvalan sam Bogu i svim izvanrednim lekarima koji su brinuli o njoj, i što je zahvaljujući njihovom trudu, podršci i njenoj snazi, ona pobedila u toj bici.

Ključna i veoma važna stvar je upravo to što smo bolest otkrili na vreme. Primer moje supruge sam po sebi pokazuje koliko su prevencija i blagovremeno otkrivanje ove opake bolesti važni. Iako vrsta karcinoma protiv kog se princeza borila nije ista, suština apsolutno jeste. Zato želim da ovaj mobilni mamograf bude od koristi našem narodu i našoj zemlji, da pomogne mnogim ženama da na vreme uoče problem ako on postoji. I da, nakon što ga otkriju, odu na terapiju, izleče se i ostanu još dugo, dugo ovde, na radost svojih porodica i svih koji ih vole.“

Prof. dr Vicko je istakao veliki značaj ove donacije za celokupni zdravstveni sistem naše zemlje, ukazujući na ogroman doprinos Nj.K.V. Princeze Katarine za dobrobit naroda Srbije. Državni sekretar je takođe rekao da je posebno važna činjenica da isporučeni mamograf predstavlja najsavremeniju tehnologiju koja će dodatno unaprediti borbu protiv raka dojke.

Prof. dr Vesna Jovanović je uručila Njenom Kraljevskom Visočanstvu posebnu zahvalnicu Instituta „Milan Jovanović Batut“ za njen veliki doprinos. U svom govoru, profesorka Jovanović je rekla: „Zdravlje žena je od suštinskog značaja za zdravlje svakog društva i svake porodice. Zato je važno i ovom prilikom reći da pravovremeno prepoznavanje potencijalnih zdravstvenih rizika značajno povećava šanse za uspešno lečenje.

Ovaj mobilni mamograf od danas postaje dodatna podrška našem Institutu i predstavlja kontinuitet u nastojanjima da ženama pružimo sve uslove za očuvanje zdravlja. Svakako će doprineti da još više žena obave ovaj preventivni pregled i na vreme ostvare potrebnu dijagnostiku.

Sve žene podsećamo da brinu o svom zdravlju i da uvek imaju na umu da je redovan mamografski pregled jednostavan korak koji može spasiti život. Pravovremena dijagnostika je ključ za lečenje i oporavak. Zajedno, kroz prevenciju i odgovornost prema zdravlju, možemo učiniti mnogo!“

Zahvaljujući ovoj donaciji, kao što je već navedeno, još više žena širom Srbije dobiće priliku za ranu dijagnostiku raka dojke, a time i šansu za život. Treba podsetiti da današnja isporuka predstavlja nastavak ranijih napora Nj.K.V. Princeze Katarine. Njena Fondacija donirala je prvi digitalni mobilni mamograf na Balkanu Kliničkom centru Niš u junu 2009. godine, zahvaljujući podršci Fondacije Stavros Niarchos. Tokom 13 godina svakodnevne upotrebe, na ovoj jedinici za digitalnu mamografiju pregledano je više od 165.000 žena i mnogi životi su spaseni zahvaljujući ranom otkrivanju.